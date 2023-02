Buts: F. Rings (0-1, 7e), A. El Marnissi (0-2, 15e), E. Agastra sur pen. (1-2, 45e), T. Bastin (1-3, 65e), S. Grazaï (1-4, 70e), E. Agastra (2-4, 80e).

Avec Pascal Jaminon sur le banc suite au départ de Michaël Aussems, Lontzen B a fait mieux que résister. "C’est le match où l’on s’est créé le plus d’occasions", affirme celui qui devrait être confirmé comme le T1 pour le reste de la saison.

Pour Éric Heuse, son équipe a remis les locaux dans le match. "Après le 0-2, on jouait trop facile et ils ont réduit le score. Mes jeunes joueurs sont parfois trop naïfs."

Honsfeld B 1 – Stavelot B 3

Buts: L. Sorbi (0-1, 3e), G. Ajman (0-2, 14e), J. Schroeder (1-2, 30e), G. Ajman (1-3, 65e).

"C’était un match piège et l’important était de gagner, souligne le coach stavelotain, Michaël Ziant. On a marqué assez vite les deux buts, puis on s’est endormi. J’ai dû recadrer mes gars à la pause."

Son confrère, Raymond Heiners, ne discute pas la victoire des visiteurs, "mais on aurait quand même pu prendre un point. Je suis satisfait de ce qu’on a montré."

Bellevaux 3 – Oudler 4

Buts: F. Pint (0-1, 12e), M. Kockelman (0-2 et 0-3, 25e et 32e), M. Monville (1-3, 50e), A. Wittrock (1-4, 60e), M. Monville (2-4 et 3-4, 63e et 72e).

Oudler a d’abord déroulé puis s’est fait peur. "Bellevaux a eu le courage de revenir dans la partie et rien que pour ça, il aurait mérité un point", affirme, fair-play, l’entraîneur d’Oudler, Manuel Mutsch.

Malgré la défaite, Éric Van Renterghem n’était pas mécontent. "On a assisté à un très bon match de P4."

Malmundaria B 2 – Bullange 2

Buts: M. Corbusier (0-1, 20e), Ismaël (0-2, 35e), A. Antonelle (2-1, 55e), T. Hendrick (2-2, 65e).

Bullange a cru tenir une victoire importante après avoir mené 0-2. "Puis, on est réduits à dix et c’est le tournant du match, regrette Raphaël Lognoul. C’est un joueur expérimenté qui a été exclu et toute l’équipe a été déstabilisée."

Sentiments partagés pour Servet Sumer. "Compte tenu des circonstances, je devrais être content du point mais on voit la première place s’éloigner."

Jalhay B 1 – Chevron 5

Buts: L. Dodet (0-1, 18e), J. Tombeux (0-2, 25e), P. Sternon (0-3, 30e), D. Giuliana (0-4, 40e), D. Schyns (1-4, 50e), A. Colin (1-5, 80e).

Sans faire un grand match, Chevron s’est facilement imposé à Jalhay B.

"Sur un terrain compliqué, ce n’était pas un grand match mais on a gagné et c’est l’essentiel", souligne Sébastien Grosjean.

L’entraîneur local, Serge Soriés, avait le sourire malgré tout. "On a quand même réussi à les faire douter."

Heusy B 1 – Franchimont B 0

But: G. Thomas (1-0, 76e).

Heusy B n’avait plus gagné depuis très longtemps. "Et ça fait du bien, se réjouit Jean-Claude Léonard. Même si je dois reconnaître que le ballon a bien tourné pour nous."

Miguel Ruiz-Marin avait moins le sourire. "On a raté beaucoup d’occasions alors qu’ils ont été plus réalistes. On méritait mieux sans faire un grand match."

Amblève B 5 – Spa B 0 (Forfait)

Nouveau forfait de Spa B, le deuxième en deux matchs. Plus qu’un et ce sera forfait général.