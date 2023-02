Buts: Aithmid (1-0, 59e), Wadeleux (1-1, 84e)

"Nous avons fait une bonne première période mais la suite était totalement à l’avantage de Cornesse, avouait Ludek Mach, le coach de Butgenbach. On peut donc parler d’un bon point."

"Il n’y avait plus qu’une équipe sur le terrain après la pause, on les a mangés dans tous les domaines, ajoutait Jonathan Félix, le T1 cornésien. On loupe un penalty par Lejoly avant d’égaliser, si l’arbitre laisse deux minutes en plus, on gagne ce match."

SRU Verviers 1 – Goé 1

Buts: Dupret (1-0, 11e), J. Lepaon (1-1, 90e)

"Goé égalise à la 90e puis on a un ballon sauvé à même la ligne et nous loupons un penalty par Passalacqua, c’est frustrant mais la mentalité était la bonne", racontait Serge Kessel, le mentor du Skill.

"On prend un but gag avant de pousser sans parvenir à marquer jusqu’à la dernière minute", expliquait Ludo Lambert, l’entraîneur goétois.

Lambermont 1 – Walhorn 2

Buts: J. Laschet (0-1, 16e), Volpe sur pen. (1-1, 44e), Buchholz (1-2, 90e+3)

Carton rouge à Lambermont: Rosciglione (90e+3, 2cj.)

"Walhorn était meilleur au niveau de l’impact, expliquait Quentin Demollin, le coach lambermontois. À la reprise, nous avons été plus présents dans les duels pendant 20 minutes avant de baisser en intensité et de souffrir en fin de match."

"Leur gardien a sorti un gros match, nous avons touché les poteaux puis terminé le match dans leur camp, la victoire est logique", analysait Stefano Francini, le T1 de Walhorn.

Spa 1 – Baelen 0

But: Ovi (1-0, 41e)

Carton rouge à Baelen: Denooz (65e, 2cj.)

"On a vu de tout sauf du bon foot, on sentait que les deux équipes étaient dans l’obligation de gagner, lançait Steve Paquay, le T1 spadois. Nous étions plus costauds et nous avons fait le job même si j’aurais apprécié qu’on tue le match plus rapidement."

"Nous récoltons 5 cartons jaunes et un rouge pour une seule carte du côté de Spa, l’arbitre a participé à notre défaite, pestait Geoffrey Foguenne, le tacticien baelenois. Mon gardien est sorti blessé, Gilles Gustin a dû le remplacer dans les cages alors qu’il faisait un bon match dans le milieu, tout est contre nous."

Xhoffraix 2 – Elsaute B 1

Buts: Hanssen (0-1, 38e), Vanswieten (1-1, 62e), Zander sur pen. (2-1, 69e)

"Notre première mi-temps était très mauvaise et Elsaute B perdait rapidement son gardien pour un nez cassé, relatait Sylvain Henrard, le mentor xhoffurlain. Ces trois points font du bien, surtout face à un bon adversaire."

"Alexi Vandermeulen a dû prendre les gants suite à la blessure de Mathis Breuer, précisait Dejan Botic, le coach elsautois. Nous avons été dominateurs durant 90 minutes, on a touché les montants et loupé des occasions dont un penalty par Hanssen. Nous mangeons notre pain noir depuis la reprise."

Sart B 1 – Saint-Vith 4

Buts: Reinartz (0-1, 3e), Annibale (0-2, 49e), Boveroux (0-3, 51e), Rogister (0-4, 65e), Pirnay (1-4, 87e)

"Encore une fois, nous ne sommes pas dans l’action mais dans la réaction car on loupe nos débuts de mi-temps, pestait Bruno Herman, le T1 sartois. Saint-Vith était plus fort ce dimanche."

"On craignait ce match et Sart B aurait pu égaliser avant la pause, reconnaissait Tommy Chiragarhula, le coach saint-vithois. Tout a été plus facile après le 0-2."

Honsfeld 0 – Elsenborn 1

But: T. Mackels (0-1, 26e)

"Malgré mes avertissements, les joueurs ont pris ce match à la légère et ont récolté ce qu’ils ont semé, avouait Pascal Jost, le coach du HSV. Elsenborn s’est contenté de défendre et nous Daniel Henkes a loupé un penalty."

"Après de bons débuts, nous avons surtout défendu, lâchait Michaël Weynand, le T1 d’Elsenborn. C’est une très belle victoire dans un derby."