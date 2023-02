P3D: Lontzen donne une leçon à des Jalhaytois en hibernation depuis la reprise (photos)

Peu avant la demi-heure, un corner rentrant de Mike Strumphler termine sur le montant. Une minute plus tard, le même joueur distille un ballon parfait au premier poteau sur la tête de Pierre Schmitz qui fait 1-0.

Ce but n’a pas le mérite de réveiller des Jalhaytois, bien amorphes sur un long ballon dont profite l’inévitable Pierre Schmitz pour doubler l’avance des siens.

"J’avais parlé de l’envie dans la présentation de ce match, elle était clairement plus présente du côté de Lontzen, regrettait Raphaël Sutera, le T1 jalhaytois. Lorque nous montrons aussi peu de caractère, nous devenons une équipe très moyenne et il devient impossible de prendre le moindre point. Notre deuxième période a été plus encourageante, on a montré plus de motivation mais il va falloir bosser physiquement car nous ne sommes plus au point depuis la reprise."

Timide réaction jalhaytoise

Si les Jalhaytois tentent d’évoluer plus haut après les oranges, ils ne se montrent dangereux que sur quelques phases arrêtées. C’est notamment sur un corner que Quentin Dessaucy parvient à réduire l’écart (2-1). Les Bleu et Blanc n’auront plus de véritable occasion alors que Pierre Schmitz tuera tout suspense en plantant son 3 but de l’après-midi à la 90.

"J’avais dit à mes joueurs que l’envie et l’enthousiasme feraient la différence, nous en avons montrés plus qu’eux, notait Simon Braunleder, le coach de Lontzen. Notre bloc défensif est resté bien en place même après la sortie sur blessure de Hoenen."

Grâce à ce succès, Lontzen s’éloigne encore un peu plus de zone rouge. Depuis l’arrivée de Simon Braunleder, les Rouge et Noir semblent beaucoup plus solides et mieux organisé défensivement. Par contre, Jalhay reste sur deux défaites assez inquiétantes en 2023.

"Après un weekend sans rencontre, on va affronter Saint-Vith puis Honsfeld, les deux premiers du classement, rappelait Rocco Sutera, le mentor jalhaytois. Si on joue comme ce dimanche en première période, notre mauvaise série risque bien de se prolonger. Il faut retrouver la hargne et gagner les duels. On dispose aussi de deux semaines pour travailler notre condition physique, je ne donnerai pas de congés pour le carnaval."

Lontzen 3 – Jalhay 1

Arbitre: M. Jebri.

Cartes jaunes: Theysgens, Dessaucy, Franssen, Schrayen.

Buts: Schmitz (1-0, 29e et 2-0, 33e), Dessaucy (2-1, 58e), Schmitz (3-1, 90e)

LONTZEN: Brandt, Mauel, Schlinkmann, T. Strumphler, Hoenen (23e Preis), Schmitz, Antonio, M. Strumphler (81e Franken), Emonts-Gast, Paasch, Koonen (86e Van Weersth)

JALHAY: Stembert, Fickers, Theysgens, Dessaucy, Franssen, Mertens (68e M. Colinet), Schrayen, Hendrick (82e G. Pottier), Archambeau (73e Cammarata), Marques-Robalo (78e Sabel), Tefnin