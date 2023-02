Buts: Kambembo (1-0, 19e ; 2-0, 27e), Duran sur pen. (3-0, 84e), Gonze (3-1, 90e)

Carte rouge à Vaux-Chaudfontaine: Pirard (69e, 2 j.)

Surpris la semaine dernière à Jupille, Andrimont n’avait pas le droit à l’erreur ce dimanche s’il veut continuer à croire au titre. "Notre victoire est plus que logique" note le défenseur des Canaris François Malaise. "Le score aurait même pu être plus lourd. Maintenant, il va falloir aller gagner au Croatia Wandre dans deux semaines pour pouvoir espérer quelque chose." Notons encore que le club andrimontois a conclu une nouvelle arrivée en vue de la saison prochaine: celle de Younes Nagui (actif cette année à Waimes-Faymonville) qui fera donc son retour au club.

La Minerie B 3 - Ent. Pepine 1

Buts: Laaraj (1-0, 8e), Dakir (2-0, 69e), Lecloux (2-1, 71e), Diallo (3-1, 89e)

Carte rouge à La Minerie B: Dovifat (70e, 2 j.)

De l’avis des deux coachs, la victoire minière était méritée. "On fait vraiment un très bon match mais on manque de lucidité dans le dernier geste" commente le T1 thimistérien Francesco Dell’Aquila. "On se met ensuite en difficulté en prenant une rouge idiote et un but sur phase arrêtée. Heureusement, on parvient à en pousser une dedans en fin de partie pour valider notre succès." Dans le camp d’en face, on admettait la défaite, même si… "Le score est logique mais je suis sûr qu’avec un peu plus d’intelligence, on aurait quand même pu ramener quelque chose" pointe Yves Voos, le mentor pepin qui alignait Théo Gaillard, un jeune gardien de 17 ans dans les cages suite à la blessure de Hugo Legrand (qui sera absent plusieurs semaines suite à une blessure aux adducteurs).

Bolland 2 – EJ Fléron 2

Buts: Van Noyen (1-0, 17e), Tshite (1-1, 34e), Spodarek sur pen. (1-2, 80e), Decoeur (2-2, 89e)

Humiliés 11-1 à l’aller, les Bollandois ont lavé l’affront face au troisième du classement. "Compte tenu des absences et des blessures, c’est vraiment un super point" se réjouit leur entraîneur Antoine Wilkin. Suspendu, ce dernier a donné ses consignes de manière surprenante: "J’avais pris les talkies-walkies de mes enfants et j’ai échangé avec mon T2 par ce canal pendant tout le match. Chapeau à mes joueurs d’avoir su faire le gros dos !" Le technicien mettait également en exergue la belle prestation de Simon Charlier, le gardien de la P4 qui remplaçait Closset (suspendu).