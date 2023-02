Buts: Palleschi (0-1, 11e), Santangelo (0-2, 12e), Palleschi sur pen (0-3, 21e), Lenaerts (1-3, 38e), Lauwers (1-4, 45e), Tecqmenne (2-4, 82e).

"C’était très compliqué en première période. 1-4 à la pause, j’ai fait quelques changements tactiques qui auraient pu nous offrir un goal ou deux de plus en seconde période", explique Christophe Legros qui a remplacé au pied levé Boris Lambert remercié ce vendredi. "Je dirige les U21 et quand on m’a demandé de finir la saison, j’ai accepté pour ne pas laisser le club sans coach."

Rechain 2 – Tilleur 0

Buts: Ernst (1-0, 55e ; 2-0, 59e).

Carte rouge à Tilleur: Camizzi (directe, 46e).

"Comme au match aller, nous battons Tilleur chez nous. C’est la meilleure attaque de la série. Je suis vraiment content des gars", souligne le mentor rechaintois Marc Ansion qui voyait cette belle victoire entachée par son entretien avec le président Grignard avant la rencontre. "Il m’a dit que je ne serai pas le coach de l’équipe fusionnée (NDLR: avec Lambermont) la saison prochaine. Je suis un peu déçu, mais c’est le monde du foot. Je suis disponible pour un nouveau challenge au 0498218501."

Battice 2 – Tilff 1

Buts: Ziani csc (1-0, 59e), El Farsi (1-1, 72e), Smets (2-1, 85e).

"C’est une belle victoire ! Nous avons réalisé une très belle première période. On aurait vraiment dû rentrer avec un voire deux buts d’avance à la pause. Ils nous ont mis une belle pression en seconde période, mais nous arrivons à émerger", se réjouit le joueur-entraîneur batticien Benjamin Marechal.

Esp. Minerois 3 – MCS Liège 1

Buts: Alessi (0-1, 19e), Schurgers (1-1, 41e), Khalid (2-1, 76e ; 3-1, 80e).

"Ce sont trois bons points. Je pense que c’est la première fois que l’on renverse la tendance en étant mené. Je suis vraiment satisfait des gars et de leur mentalité qui a été exemplaire ", se satisfait le tacticien minerois Gino Piol.

Aubel B 4 – Oupeye 1

Buts: Diallo (1-0, 10e ; 2-0, 23e), Xhonneux (3-0, 38e), Thiry (3-1, 48e), C. Beckers (4-1, 51e).

"Je remercie Momo Diallo qui est venu de P1 avec une excellente mentalité. Nous marquons aux bons moments. Cette victoire nous donne de l’air, même si notre sauvetage n’est pas encore acté", précise le joueur-entraîneur aubelois David Malta qui a été reconduit par le club pour la saison prochaine.

Et. Dalhem 2 – Herve 1

Buts: Moscufo (1-0, 10e), Conraads (2-0, 47e), Closset (2-1, 85e).

"On a vu un Herve faiblard avec peu d’envie. C’est l’équipe qui en voulait le plus qui l’emporte", râle le T1 hervien Ben Joly.

Saive 0 – Warsage 0

"J’ai demandé de la générosité et de l’envie et je l’ai vue dans cette rencontre face aux leaders", résume le T1 warsagien Vivien Forthomme qui annonce le retour du défenseur Romain Romero en provenance de Richelle.