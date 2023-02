Évolution du score: 10e: 21-19, 20e: 32-32 (11-13), 30e: 52-49 (20-17), 40e: 79-67 (27-18).

RABC ENSIVAL B: Hauglustaine 8, Detry 0, Delsemme 2, Dohogne 3, Buizza 5, Valenduc 2, Lejeune 13, Delporte 2, Louis 18, Mourant 24.

"On démarre bien offensivement mais derrière, on ne gère pas assez bien les individualités adverses", constate le coach Jérémy Delsemme. "Le second quart-temps est à sens inverse, on défend mieux mais on a moins de réussite."

Ensival B doit attendre le troisième acte pour parvenir à prendre 9 points d’avance. "Mais on est presque rejoint à la fin de celui-ci", constate le T1. "On sort alors dix bonnes dernières minutes, des deux côtés du terrain, pour faire un plus gros trou et l’emporter. Bonne attitude de tous les gars et bonne réaction grâce à notre jusqu’au-boutisme."

Pepinster B 61 – Ht-Pré Ougrée 88

Évolution du score: 10e: 15-24, 20e: 35-34 (20-10), 30e: 47-64 (12-30), 40e: 61-88 (14-24).

RBC PEPINSTER B: Lecomte 2, Goemans 6, Lejeune 15, Wergifosse 5, Goffart 8, Francot 10, Dawant 0, Masson 13, Jennès 15.

"On perd un match qui aurait pu nous permettre d’être vraiment tranquille au général…", regrette Christophe Francot, le coach pepin. "Ougrée a été précis, agressif et avait beaucoup plus envie que mes joueurs. Certains sont arrivés toujours imbibés de la veille et évidemment c’est compliqué un dimanche à 13 heures… Je suis déçu de l’attitude de l’équipe par rapport à la semaine dernière. On va devoir réagir lors des deux prochaines semaines pour tenter de se rassurer."

Herve-Battice 82 – US Awans 71

Évolution du score: 10e: 18-14, 20e: 45-30 (27-16), 30e: 68-52 (23-22), 40e: 82-71 (14-19).

HERVE-BATTICE: Solot 32, Loupart 8, Grifnée 6, Deltour 4, Piret 2, Mottard 7, Bonni 15, Mercennier 3, Linotte 6.

"Malgré plusieurs absents, bonne réaction de l’équipe qui a su mettre de l’intensité", apprécie Michel Derouaux, le coach herbager. "On a compté jusqu’à 25 points d’avance avant de relâcher dans les dernières minutes"

Le T1 de Herve-Battice – qui a amené le groupe en P2 et qui l’y maintiendra cette saison – a annoncé qu’il ne resterait pas la saison prochaine. "Pour ne pas faire l’année de trop…"

RBC Awans 66 – BC Verviers B 71

Évolution du score: 10e: 20-12, 20e: 29-32 (9-20), 30e: 44-53 (15-21), 40e: 66-71 (22-18).

BC VERVIERS B: Reynders 9, Desert 10, Domken 8, Calbert 7, Demez 14, Gusbin 9, Steeman 13.

Bruno Dagnely absent (occupé avec la R1), les Verviétois – dirigés pour la circonstance par Sébastien Demez – devaient composer avec d’autres absences dont celle de Quentin Fassotte malade. C’est donc à sept, dont deux jeunes, que le BC Verviers est allé chercher une quinzième victoire chez la lanterne rouge. De quoi rester en plein mêlé à la lutte pour la montée.

Theux BC 59 – RB Tilff C 67

Évolution du score: 10e: 19-11, 20e: 35-30 (16-19), 30e: 52-45 (17-15), 40e: 59-67 (7-22).

THEUX BC: Toussaint 2, Liégeois 5, Rondoz 11, Caro 0, Cawez 3, Massin 5, Klassen 6, Caubergh 16, Bousmanne 4, Barbay 7.

"Après un super-début de match, on a laissé l’adversaire revenir à cause de distractions défensives", pointe Sébastien Hella, le coach theutois.

"On fait un bon troisième acte grâce à une défense retrouvée qui nous permet de courir en contre-attaque. Malheureusement, Tilff a défendu très dur dans le dernier acte et on n’a pas su trouver les solutions."

Aubel B – Alleur C (56-71) a été arrêté suite à un souci d’ordinateur.