Logan Solot (Herve-Battice): deux engagements signés en une semaine

De quoi aiguiser l’appétit de clubs évoluant à des niveaux supérieurs. Ensival ayant séduit ce jeune meneur de 21 ans, il évoluera donc en R2 dans un futur proche alors qu’il militait toujours en P3 avec Herve-Battice – qui a décroché le titre – la saison dernière…

"Lorsque j’ai été contacté par Antoine Massart, le coach d’Ensival, j’ai directement été intéressé par son projet", explique Logan Solot. "Je vois ce nouveau défi comme la réalisation d’un objectif car j’ai toujours rêvé de jouer en régionale. Je travaillerai dur pour essayer d’avoir du temps de jeu et prouver que j’ai ma place à ce niveau."

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, il signait la même semaine un CDI au boulot…

"Côté études, après la quatrième secondaire je suis parti en apprentissage", explique le futur Ensivalois. "Il y a un an, j’ai trouvé une place d’intérimaire chez Trendy Foods et je viens tout juste de signer mon contrat définitif comme préparateur de commandes."

Travailler son mental

S’il s’adonne aussi de temps en temps au foot, c’est pour le basket qu’il nourrit une véritable passion.

"J’ai commencé à l’âge de dix ans à Pepinster, ensuite j’ai défendu les couleurs de Theux et maintenant ça va faire deux saisons que je suis à Herve-Battice", explique-t-il pour retracer son parcours. "On pourrait quasiment dire que je suis né dans une salle de basket car j’accompagnais souvent ma maman et ma marraine qui jouaient toutes les deux."

Pour passer à présent un nouveau cap, Logan Solot sait qu’il faudra encore travailler.

"Mon shoot est mon plus gros atout mais je dois encore améliorer mon mental. Notamment en acceptant de perdre et de ne plus y penser pour me concentrer sur le prochain match !"