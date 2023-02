Un nouveau membre dans le staff de Piol

L’actuel coach de la P3 de La Minerie Francesco Dell’Aquila renjoindra le staff de la P2 emmenée par Gino Piol en tant que T3 ainsi que scout. À noter aussi que le joueur de P3 Mohammed Anounou sera promu dans le groupe de P2 dès la saison prochaine. Au rayon: bonnes nouvelles, Remi Frère a rejoué après quelques mois de blessure. Tom Leonard a également rejoué ce dimanche face à la MCS Liège après sa déchirure aux ligaments croisés en fin de saison dernière.

Provinciale 2c

Jamar sur la touche, Tsimacidis (r)assure

Colin Jamar blessé depuis la reprise, c’est le jeune Rafael Tsimacidis (18 ans) qui assure l’intérim dans le but franchimontois. Que ce soit contre Sart (1-1) ou à Recht (2-3), il s’est montré à la hauteur et a rassuré tout le monde.

Franchimont privé d’Ilyas Barzacq

Franchimont devra se passer des services d’Ilyas Barzacq jusqu’en fin de saison. Parti en stage à Arlon pour le compte de ses études, il doit mettre le football entre parenthèses.

Endy Collienne titulaire à Weywertz

Depuis deux matches, c’est Endy Collienne qui a pris place dans le but de Weywertz. "On a pris cette décision après le match à Emmels (3-0). Nous n’étions pas du tout contents du rendement de Matteo (Vilz), ni de ses prestations. Endy montrait de belles choses à l’entraînement et nous avons pensé que c’était le bon moment de le relancer", précise son mentor Benjamin De Vuyst.

Dimitri Rondeux va tirer sa révérence

Le Tripontain Dimitri Rondeux dispute sa dernière saison. À bientôt 35 ans, il a décidé de remiser ses crampons au placard. Il restera toutefois à la disposition du club pour un éventuel dépannage.

Thomas Léonard rempile à Sart, Johan Flagothier hésite

Le sartois Thomas Léonard a décidé de rempiler pour une année supplémentaire. Johan Flagothier, de son côté, hésite. Il ne ferme pas la porte à Sart "mais est à l’écoute de toute proposition."

Première titularisation, premier but

Blessé durant quasi toute la première partie du championnat, le jeune Nathan Louras (Sart) fêtait sa première titularisation ce dimanche contre Heusy. Son équipe l’a emporté 5-1 et il a inscrit le 4e but.