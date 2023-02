Jean-Yves Colling (Aubel) : "Pas envie de terminer dans le ventre mou"

Il quittera Aubel en fin de saison. Mais du haut de ses 36 ans (37 en fin d’année), Jean-Yves Colling a encore pas mal de choses à apporter à ses équipiers. Le Rechaintois – on l’a vu contre Hombourg – est toujours précieux dans le milieu de terrain. Et il ne manque pas de remplir son rôle de capitaine. "Contre Hombourg, on savait que ce ne serait pas un match super facile. Le coach l’avait dit dans son discours d’avant-match, il voulait voir des guerriers sur le terrain, expliquait le n°10 aubelois, la cheville meurtrie après les débats. On n’a pas su tuer le match, on s’est fait peur, mais finalement on réalise une belle opération dans le cadre du maintien en mettant notre adversaire à huit points."