Iliasse Errahmouni (ex-Ajaccio): "À Dison pour me relancer"

Annoncé vendredi par le président Jean-Claude Bodson, le nouvel attaquant disonais, Iliasse Errahmouni, n’était pas encore qualifié pour jouer mais était présent au Val Fassotte. "J’étais en manque de temps de jeu à Ajaccio, entre le noyau pro et le noyau B. J’ai enchaîné quelques matches sans jouer puis j’ai eu un contact en Belgique pour venir ici, à Dison, où j’espère me relancer." Arrivé voici 15 jours, il s’est déjà intégré dans le groupe. "J’ai déjà joué un match amical avec Dison, et j’ai marqué. Je commence à prendre mes repères avec le groupe et j’ai hâte de jouer" , commente l’attaquant. "Dison est un club bien structuré et qui me plaît" , souligne-t-il, lui qui espère rebondir. "Mon objectif est de remonter rapidement dans le monde pro" , conclut le joueur français.