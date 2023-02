Ignace N'Dri et Eupen enfin lancés? "La persévérance a fini par payer!"

Du côté d’Eupen, les réactions venaient notamment des pieds d’Ignace N’Dri, qui se créait des occasions mais sans les mettre au fond. Après une énorme opportunité galvaudée en fin de première période, le gaucher s’illustrait de gestes acrobatiques, mais à nouveau: en vain.

"Finalement, c’est grâce à la persévérance et grâce à la confiance de mes équipiers et du coach que j’ai inscrit ce but égalisateur" réagissait Ignace Konan N’Dri, dont la tête piquée à la 86e libérait tout un stade (1-1). Preuve que le joueur n’avait pas été déstabilisé malgré son loupé du premier acte. "J’ai vu les choses autrement. Je me suis dit que si j’avais su me créer pareille occasion, d’autres allaient se représenter. Et on sentait en deuxième mi-temps qu’on pouvait prendre quelque chose. On a bien réagi après avoir été trop timides lors des 45 premières minutes"

Quand Edward Still souligne le rôle d’Ignace N’Dri

Edward Still, le coach eupenois, embrayait: "On en a parlé à la mi-temps et je sais que N’Dri a des qualités pour faire mal à l’adversaire, via son travail, son explosivité et sa vitesse. Et ce que l’on sait moins, c’est qu’il a un vrai rôle de leader. Quand il joue bien, il porte vraiment l’équipe !"

Après ce 1-1 de N’Dri, c’est la recrue Brandon Baiye, bien servie par un autre transfert hivernal en la personne de Davo, qui plantait le 2-1 dans les arrêts de jeu. Le stade pouvait exulter. "On est dans une bonne dynamique après deux partages (NDLR: 1-1 contre Genk et Westerlo) et cette victoire" ponctuait l’Ivoirien Ignace N’Dri. "On va à l’Antwerp samedi et on sait que c’est un gros morceau. Mais on pourrait aller chercher quelque chose là-bas. En 90 minutes, tout est possible !" Oui, et même après les 90 minutes: durant les arrêts de jeu par exemple. Vendredi, c’est à ce moment-là qu’Eupen a fait basculer le match. De quoi arracher trois points qui pourraient valoir de l’or dans la lutte pour le maintien…

Eupen 2 – Malines 1

Arbitre: M. Lambrechts

Cartes jaunes: Bolingoli, van Hecke, Mukau, Verstraete.

Buts: Verstraete (1-0, 10e), N’Dri (1-1, 87e), Baiye (2-1, 90e+1)

EUPEN: Moser, Paeshuyse, Filin (46e Charles-Cook), Bessile, Van Genechten, Déom (11e Baiye) Peeters, Davidson, Bitumazala (69e Davo), N’Dri, Prevljak (76e Gassama).

MALINES: Coucke, van Hecke, Bates, Van Hoorenbeeck, Bolingoli (64e Mukau), Verstraete, Da Cruz (81e Agyei), Lavalée, Hairemans (60e Ngoy), Mrabti, Storm.