Évolution du score: 10e: 18-9, 20e: 29-27 (11-18), 30e: 44-37 (15-10), 40e: 58-54 (14-17).

HERVE-BATTICE: Bonvoisin 8, Collignon 2, Henrard 9, Borlée 8, Lizin 7, Antoine 2, Cosentino 10, Henry 4, Poussart 4.

Les Panthers prennent rapidement huit longueurs d’avance sous l’impulsion de Peeters inarrêtable en pénétration. Les entrées de Lizin et Cosentino permettent ensuite à Herve-Battice d’équilibrer les échanges, c’est 29-27 à la mi-temps. Le troisième quart-temps voit à nouveau Liège prendre l’avantage avant que les visiteuses n’amorcent une remontée qui leur permet d’effectuer la jonction à 50 partout (38e). Malheureusement, les Herbagères galvaudent trois balles de match et quelques lancers francs qui leur coûtent la victoire. "Nous avons tout d’abord souffert au rebond et face aux pénétrations de Peeters", analyse Alain Denoël. "Nous avons bien corrigé le tir défensivement par la suite avec d’excellentes aides défensives. Limiter ces Panthers – qui alignaient trois joueuses de D1 – sous la barre des 60 points à domicile est en soi une bonne performance. Offensivement par contre, aucune fille n’est parvenue à se sublimer et nous n’avons pas toujours opéré les meilleurs choix ni fait preuve de précision comme l’illustre notre piètre 3/1O aux lancers francs après la pause. Très bonne sortie de Lizin et retour encourageant de Henry."

RBC Alleur 46 - RBC Pepinster 66

Évolution du score: 10e: 12-18, 20e: 19-38 (7-20), 30e: 33-50 (14-12), 40e: 46-66 (13-16).

RBC PEPINSTER: Van Bladel 3, Vanaubel 13, Carton 1, Milanovic 17, Leemans 9, Bourlioux 9, Scholtis 7, Schoonbroodt 5, Abinet 2.

"Très bon match défensif, on n’encaisse que 19 points en première mi-temps", apprécie le coach pepin, Pascal Chardon. "En plus de cela, nous avions de bonnes transitions offensives et une excellente intensité. Très bon match de mes joueuses qui ont su rester calmes et concentrées pendant 35 minutes."

De quoi aller chercher une dixième victoire à Alleur et se hisser à la cinquième place en compagnie de Boninne.