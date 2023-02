Évolution du score: 10e: 22-31, 20e: 42-55 (20-24), 30e: 56-69 (14-14), 40e: 73-88 (17-19).

RABC ENSIVAL: Walraff 10, Genet 21, Erkenne 14, Schoonbroodt 5, Horris M. 0, Pitz 24, Horris V. 7, Hanus 7.

"On fait un super-match face à une très belle équipe et dans une ambiance compliquée", résume Antoine Massart, le coach ensivalois qui va chercher une bien belle cinquième victoire en terres luxembourgeoises. "Erkenne a directement allumé la mèche et Pitz a très vite pris le relais. François Genet a été monstrueux pendant quarante minutes. Victor Horris et Walraff ont été excellents dans les cinq dernières minutes."

Mis en confiance par un 22-31 dans le premier acte, Ensival a géré cet avantage avec beaucoup de détermination et se dégage par la même occasion du bas de tableau.

"Victoire à l’envie et au caractère car nous n’étions que huit", conclut le T1 visiteur. "Sanzone est blessé et Beaujean était avec la TDM2 de Pepinster qui jouait en même temps à domicile."

Autre bonne nouvelle, Tom Pitz a confirmé rester à Ensival la saison prochaine.