La deuxième période, sur un terrain difficile il est vrai, était très peu fournie en occasions. À la 54e, Cuypers héritait d’une balle de break, mais son contrôle était trop long pour qu’il puisse la conclure. En toute fin de match, les tentatives désespérées des visiteurs ne donnaient rien.

Les Aubelois tenaient donc trois points précieux, qui les amènent à la 5e place du classement (ex aequo avec Ster-Francorchamps). "Aubel a tenu un rôle que l’on aime avoir: mener et être solide derrière, analysait le capitaine hombourgeois Thomas Schnackers. Dans la mentalité et dans l’impact, on était mieux que la semaine dernière contre Melen. Mais on n’a pas été assez bons sur les deuxièmes ballons. À nous de relever la tête pour la suite du championnat"

"Beaucoup de nervosité"

Dans le camp aubelois, on était bien conscient que seule la victoire était belle. "Comme à Faimes, on a vu que le gros adversaire d’Aubel, c’était Aubel… disait Tony Niro. On a bien commencé et on est récompensé par ce but. Mais on n’a pas su tuer ce match. Hombourg n’a pas eu une occasion, mais on s’est quand même fait peur. Sur un détail, le match aurait pu basculer. Je ne suis pas content de la manière. Il y avait aussi beaucoup trop de nervosité chez nous."

Grâce à ce neuvième match sans défaite, les Aubelois recollent néanmoins sur Ster, à la 5e place. Mais l’objectif est d’abord d’entériner le maintien le plus vite possible. "Si on arrive à se sauver lors du 22e ou 23e match, ce serait une grosse victoire pour nous compte tenu de notre début de saison", concluait le coach aubelois qui jouera ses deux prochains matches à domicile: contre Melen et Elsaute.

À noter que Momo Diallo, qui ne s’est pas entraîné la semaine dernière suite à une douleur à la nuque, était finalement apte à aider son club suite au travail d’un ostéopathe. Il a inscrit un doublé avec la P2 face à Oupeye.

Un éclair décide du derby entre Aubel et Hombourg: "Pas content de la manière" (photos)

20/20 pour l’Aubelois Corentin "Michel" Remacle

20 titularisations consécutives pour Remacle, auteur du but décisif face à Hombourg.

À l’échauffement, e ce n’était pas terrible. À la 5e minute, Xavier Stassen avait dévié sa frappe. Mais à la 19e, le tir puissant de Corentin Remacle depuis l’entrée du grand rectangle ne laissait aucune chance au portier hombourgeois. "Mon troisième but de la saison, expliquait le milieu de terrain aubelois. Je n’en ai pas marqué beaucoup, mais celui-ci ramène trois points." De quoi donner le sourire à tout un club. "C’est le genre de match que l’on veut gagner plus qu’un autre. Il y a en plus beaucoup d’anciens Aubelois à Hombourg. On a souffert mais on poursuit notre spirale positive (9 matches sans défaite), en espérant qu’elle dure le plus longtemps possible."

En plus de son but, Corentin (21 ans en mai) a livré un match solide dans le milieu. "Je n’ai pas eu beaucoup de ballons, c’était surtout des duels", poursuivait le fils du président aubelois.

De l’eau a coulé sous les ponts depuis le temps où le jeune Corentin dépannait au poste de back droit. "J’ai joué 2 ou 3 bons matches dans l’axe et depuis j’ai été 20 fois titulaire." En 20 matches de championnat, excusez du peu. Monsieur 100% de temps de jeu ou presque (il est parfois remplacé en fin de match) manquera la réception de Melen car il a reçu la "jaune de trop". "On a fait un grand pas vers le maintien, concluait celui que Tony Niro appelle"Michel"pour ne pas qu’il soit confondu avec Corentin Willem. Pour parler de tour final, par contre, c’est trop tôt."

Aubel 1 – Hombourg 0

Arbitre: M. Kourouma

Cartes jaunes: Remacle, Manteca ; Potoms, Bauwens.

But: Remacle (1-0, 19e)

AUBEL: Beckers, Y. Charef, Niro, Willem, Kerff, Spits, Colling, Remacle (84e Lennertz), Temsamani (56e Hansen), Pauporte (46e Manteca), Cuypers (73e Rexhepi).

HOMBOURG: Stassen, Degueldre, Bayard, Schnackers, Baltus, Potoms (46e Hick), Bartholomé (80e Dorthu), D. Meunier, Duthoo (46e S. Meunier), Bauwens, Schwontzen (69e Denoël).