Un 5-0 à Malmedy-Beaufays qui place les Dragons sur le podium de P1: "On ne peut plus se cacher" (+vidéos)

De fait. La jeune formation belfagétaine prestait sans complexe et amenait sa part de danger dans les échanges, notamment via Thibaut Turco. C’est toutefois Crosset, sur un corner et un ballon dévié, qui débloquait le marquoir.

Vient ensuite ce que l’on peut qualifier de tournant du match. Sur une sortie pas franchement agressive, le gardien visiteur Lucas Macors semblait toucher (?) l’offensif malmédien qui se présentait devant lui. Coup-franc mais surtout carte rouge pour le portier, puis exclusion dans la foulée de Frédéric Daenen, l’entraîneur de Beaufays, après avoir partagé sa façon de penser avec le juge de ligne.

"Dans un premier temps, même s’ils étaient à dix, on n’a pas senti de grande différence. C’est vraiment quand le 2-0 est tombé que ça leur a coupé bras et jambes" analyse Selatine Deniz.

Ce 2e but était, là aussi, signé Adrien Crosset. Nicolas Nijhof faisait ensuite parler sa vitesse et sa percussion pour s’offrir, lui aussi, une paire de buts. En toute fin de partie, après avoir heurté le poteau, Crosset s’adjugeait un triplé et le 5-0 final. Un dimanche réussi pour les pensionnaires du Stade Lechat, qui profitent aussi de la défaite de Geer (3-1 à l’UCE Liège) pour monter sur le podium.

"On espère y rester. On ne va plus se cacher. On espère se maintenir dans ce Top 5" conclut Deniz, qui garde le tour final dans un coin de la tête.

Un transfert et une prolongation

En attendant, les Dragons continuent de préparer la saison prochaine. "On a signé le défensif Dave Rauw (NDLR: qui assistait au match ce dimanche), de Weywertz. C’est un très bon transfert. On peut également annoncer la prolongation de Robin Denis !"

Le RFCM doit encore se mettre à table avec les gardiens Errens et Hagemann. Romain Jacob doit également se positionner en vue de la prochaine saison.

VIDÉO: le double buteur de Malmedy Nicolas Nijhof à l'interview

Malmedy 5 – Beaufays 0

Arbitre: M. Picard

Cartes rouges: Macors (directe, 39e), F. Daenen (T1 Beaufays, directe, 40e)

Cartes jaunes: Jacob, Crosset ; Daenen

Buts: Crosset (1-0, 34e ; 2-0, 51e), Nihjof (3-0, 60e ; 4-0, 63e), Crosset (5-0, 83e)

MALMEDY: Errens, Samray, Cassoth, Jacob, Le Bohec (70e Krings), Custinne (70e Kivrak), Bucak, Mathonet, Denis, Nijhof (70e Jacob), Crosset

BEAUFAYS: Macors, Daenen, Fourny, Zehram, Colette (40e Lambion), Haleng, Manirakiza (82e Polet), F. Turco, Balthasart (60e Genaux), Foguenne, T. Turco.