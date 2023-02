On joue à peine depuis 180 secondes que Krauth doit s’interposer sur une tête de Van Melsen. Dans la foulée, Rampen y va d’une frappe enroulée qui termine sur la barre calaminoise. Il faut ensuite attendre la 22 pour voir les visiteurs ouvrir la marque sur un penalty converti par Guerits (0-1). Trois-Frontières tente de réagir mais ni Larue (32), ni Masset (34), ni Pirnay (42) ne trompent la vigilance de Degueldre. Juste avant la pause, Rampen s’écroule dans le rectangle mais l’arbitre reste de marbre.

"Je suis désolé mais aujourd’hui, c’est l’arbitre qui décide du résultat du match", lâche le T1 du FC3F Fabrice Burdziak. "Ce penalty, il doit le siffler. C’est dommage car il n’a pas mal arbitré dans l’ensemble. Après la pause, on pousse, on a les occasions, mais on ne marque pas. c’est le foot. Ça fait deux semaines que le même scénario se répète. On est mené, on revient, puis on encaisse. Pour le moment, le ballon ne roule pas pour nous."

La seconde mi-temps met du temps à démarrer. Après une alerte signée du Calaminois Nicolaije, le FC3F passe à la vitesse supérieure.

"On y a cru"

Si Masset voit sa frappe déviée au dernier moment (71), Pirnay ne laisse pas passer sa chance en profitant d’une sortie approximative de Degueldre (1-1). La joie de Frontaliers est de courte durée. Sur un centre, Van Melsen y va d’un contrôle orienté suivi d’une reprise de volée pour offrir les trois points de la victoire à La Calamine B.

"En plus de prendre six points à Trois-Frontières, on réalise notre premier six sur six de la saison", se félicite le coach calaminois Mike Hendrick. "On est bien rentré dans la partie puis on a dû faire le gros dos. Mon milieu de terrain était noyé et on a essayé de rectifier ça durant la pause en passant en individuel. Ça a été un peu mieux même si on a continué à être enfoncé. Malgré l’égalisation, je restais confiant car j’avais aujourd’hui un fameux banc offensif. On y a cru et ça a marché, grâce il faut bien l’avouer à un but venu de nulle part."

Trois-Frontières 1 – La Calamine B 2

Arbitre: M. Joskin

Cartes jaunes: Renardy, Masset, Frank ; Guerits, Kamalandua, Hubert

Buts: Guerits sur pen (0-1, 22e), Pirnay (1-1, 84e), Van Melsen (1-2, 87e)

TROIS-FRONTIÈRES: Krauth, Gerrekens (78e Gouem), Renardy, Soares, Frank, Cornet, Larue (52e Salimou), Rampen, Sangiovanni, Pirnay, Masset

LA CALAMINE B: Degueldre, Perée, Hubert, Blezer, Errens (56e Belle), Guerits, Nicolaije, Kroha, Aslan (72e Nzuzi), Kamalandua (63e Mobi), Van Melsen