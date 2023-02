Surpris par Ougrée, Elsaute n’est plus leader de la P1

Jouant sans complexe, ses gars ont causé pas mal de soucis à ceux de Boris Dome. Profitant d’une mésentente entre Diané et son gardien, Nuozzi ne tremble pas au moment de tenter un lob osé. "On leur offre le premier goal, peste le mentor elsautois. Et cela nous oblige à courir après le score. Ils peuvent même faire 2-0 juste avant la pause si l’arbitre siffle un penalty indiscutable pour eux."

Mécontent, le coach décide de faire trois changements au repos et cela semble marcher puisque D’Affnay égalise seulement trois minutes après le retour des vestiaires. Sur un très bon corner de Brandon Deville, le capitaine saute plus haut que tout le monde et pique une tête imparable.

"Pas été bons"

"Malgré l’égalisation, on n’a pas été bons en deuxième période, admet Dome. Les remplaçants n’ont pas apporté ce plus que j’attendais. On a poussé mais on n’a pas ce buteur qui peut tuer le match, comme l’aurait fait un Crosset par exemple." Les occasions manquées par Diané (76e) et Gary Deville (78e) restent en travers de la gorge du coach. Surtout que l’équipe locale gaspille moins devant. Sur un coup-franc de Guilmi, Gillard remet de la poitrine pour Ismaël El Ghoulbzouri qui, d’une magnifique demi-volée, donne la victoire aux siens. "Avec un seul tir, ils marquent deux buts mais ils ont joué avec leurs armes et méritent la victoire", reconnaît Boris Dome.

Ougrée 2 – Eslaute 1

Arbitre: M. Vitiello.

Cartes jaunes: Nuozzi, Gillard, Tossings, Kondi, Piette, Da Silva.

Buts: Fourneau (1-0, 23e), D’Affnay (1-1, 48e), El Ghoulbzouri (2-1, 80e).

OUGRÉE: Botterman, Delville, Tellatin, Gillard, Masselin, Fourneau (85e Mendy), Da Silva, Garufo (75e Kondi), El Ghoulbzouri, Nuozzi (49e Ekwalla), Guilmi.

ELSAUTE: François, D’Affnay, Rogister, Ameur (46e Maréchal), Dohogne (46e Tossings), B. Deville, Fassin, G. Deviille, Counet (82e Dirix), Roggemans (46e Piette), Diané.