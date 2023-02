À la 8e, il faut une grosse parade de Monteleone pour empêcher Vélégan, bien servi par Boulton d’ouvrir le score de la tête. Peu après le quart d’heure, Henrotaux accroche Boulton dans le rectangle. Meys s’élance pour le pénalty et Monteleone sort son second arrêt décisif. Ciney tente de réagir, mais les essais de Henrotaux ou de Claude sont sans danger pour Rausin.

Avant le repos, Boulton s’infiltre dans le rectangle cinacien et fait le plus dur, mais place le ballon à côté. Malgré la domination locale, Ciney résiste bien et rentre au vestiaire sur un score vierge.

Dès l’entame du second acte, Richelle remet la pression sur son adversaire. Vélégan s’offre une première occasion détournée en corner par Monteleone. Ciney réplique par Antoine sur un service de Jadot. À la 66e, Richelle reçoit un coup-franc pour une faute de main à l’entrée du rectangle. Meys, d’une frappe sèche, fait sauter le verrou et l’organisation visiteuse. Bukasa réplique d’un tir qui touche le cadre. Meys s’offre le doublé d’une belle frappe enroulée qui rentre via le poteau. Vélégan et Lang alourdissent la note en fin de match

Richelle 4 – Ciney 0

Arbitre : Somville.

Cartes jaunes : Halleux, Lanckohr, Kersten, Despas .

Buts : Meys (1-0, 66e et 2-0, 76e), Vélégan (3-0, 77e), Lang (4-0, 89e).

RICHELLE : Rausin, Servais, Halleux, Meys (79e Lang) Vélégan, Boulton (78e Weber), Pezzin, Leroy, Lanckohr (83e Spano), Halleux (56e Diallo), Custinne.

CINEY : Monteleone, Kersten (73e Herbiet), Despas, Antoine, Lambrechts (45e Jadot), Hanneuse, Verschuere, Henrotaux (56e Villano), Bukasa, Boudjemaa, Claude (73e Pajaziti).