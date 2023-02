Buts: Boucha (1-0, 28e), Peso (2-0, 77e)

"Belle victoire contre un concurrent direct", se félicite le T1 stavelotain Julien Godard. "On a connu un début de match difficile puis on est bien revenu dedans. On a été efficace dans les deux rectangles." "Cette défaite fait mal", glisse le mentor verviétois Gabriel De Luca. "On a livré une excellente première demi-heure mais on n’a malheureusement pas su ouvrir le score."

Welkenraedt 2 – Waimes F. 2

Buts: Thelen csc (0-1, 8e), Plom sur pen (1-1, 23e), Demirkazan (1-2, 53e), Plom (2-2, 73e)

"Dans l’ensemble, je pense que ce nul est assez logique. En fin de match, ça aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre", analyse le coach de Welkenraedt Greg Degotte.

"C’est toujours regrettable de se faire rejoindre deux fois mais les joueurs sont déterminés et font le maximum. Ce sont les premiers critères pour se sauver", positive son homologue Jean-Claude Sonnet.

Sart 5 – Heusy 1

Buts: Heindrichs (1-0, 5e ; 2-0, 11e), Balhan (3-0, 25e), Louras (4-0, 57e), R. Lejeune (4-1, 72e), Evrard (5-1, 86e)

"On a livré une très bonne première mi-temps durant laquelle on avait changé notre système de jeu habituel. Je regrette simplement notre fin de match où certains ont un peu trop discuté", avance le tacticien sartois Rudy Siebenbour. "Je ne suis pas fâché, je constate simplement qu’Heusy n’a pas les armes pour rivaliser avec les équipes du top. Il faut pouvoir reconnaître quand est inférieur", dixit son vis-à-vis Jessy Dionisio.

H. Fagnes 0 – Trois-Ponts 3

Buts: Cordonnier (0-1, 10e ; 0-3, 88e), Roland (0-2, 73e)

"Grâce à cette victoire importante, on laisse un concurrent direct encore plus loin. On aurait dû faire le break bien plus tôt mais ça n’enlève rien au fait que les gars ont fait un top match", déclare le T1 tripontain Greg Rondeux. "C’est un match que Trois-Ponts mérite de gagner. De notre côté, je n’ai pas vraiment vu d’envie", regrette le responsable sportif du club fagnard Olivier Pirotte.

Recht 2 – Franchimont 3

Buts: Magney (1-0, 7e), Hans (2-0, 23e), Demoulin (1-2, 28e), Dufour (2-2, 34e), Emonts (2-3, 87e)

"Cette défaite fait très mal", lâche le coach rechtois Jérôme Stark. "On avait le match en main avant la pause puis on commet des erreurs qui relancent complètement Franchimont."

"Cette victoire, il fallait aller la chercher", se réjouit le mentor des 600 Olivier Laffineur. "Leur gardien fait une erreur sur le 1-2 et ça nous relance. Cette fois, la pièce est tombée de notre côté."

Rocherath 1 – Weywertz 3

Buts: Jacobs (0-1, 30e), Lambertz (1-1, 50e), Rauw (1-2, 77e), Gennen (1-3, 90e)

"Weywertz gagne parce qu’il voulait plus la victoire que nous. Ce n’est pas le fond de jeu qui m’embête, mais plutôt la mentalité affichée par certains", peste le tacticien de Rocherath Stefan Bongard. "Avec le brouillard et le terrain lourd, les conditions étaient difficiles. C’est une grosse victoire collective dans un derby avec beaucoup d’engagement", se félicite son homologue Benjamin De Vuyst.

Amblève – Emmels (arrêté)

Le brouillard empêchant la partie de se dérouler normalement, l’arbitre a préféré l’arrêter après 25 minutes.

EN BREF

Thierry Bury est le (futur) nouvel entraîneur d’Emmels

C’est l’expérimenté Thierry Bury (ex-Cointe, US Liège ou encore Sprimont qui sera à la tête d’Emmels la saison prochaine.