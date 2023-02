Mené au score, le RFC Liège mérite largement son point au Patro

Les deux camps avaient beau afficher des intentions de jeu louables, l’importance de l’enjeu n’échappait à personne. D’un côté comme de l’autre, le quadrillage du terrain (Van den Ackerveken renforçait d’ailleurs l’entrejeu liégeois au détriment de Mputu) primait sur la prise de risque, si bien que le premier acte fut sans grand relief devant les buts. Et pourtant, le Patro avait trouvé le moyen de tromper la vigilance de Debaty, sur une phase arrêtée, évidemment. Un coup-franc axial à bonne distance du but liégeois, botté par Kis, retombait aux six mètres. Maladroit dans son intervention, Bustin laissait son gardien de marbre. But ridicule !