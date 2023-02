Malgré la lourde défaite, Stembert a "fait douter" Welkenraedt B (photos et vidéo)

Tout commence bien pour les visiteurs puisqu’ils trouvent l’ouverture dès la 6e minute des pieds de Metin Khalil, après une mésentente locale. Les Bleu et Noir gardent le monopole du ballon sans toutefois parvenir à être dangereux. Et c’est tout profit pour l’équipe visiteuse qui va doubler la mise à la 20e par l’entremise de leur capitaine, Al-Lal Ouali. Les hôtes Welkenraedtois sont groggys mais l’expérimenté Nicolas Antoine réduit l’écart à la 35e avant que le capitaine local réponde à son homologue stembertois en remettant les équipes au coude à coude pour rentrer au vestiaire. 2-2, c’est le score au repos.

La jeunesse en action

"On a fait jeu égal avec Welkenraedt pendant le premier acte. Le coach désirait une réaction du groupe et elle a eu lieu. On a vu de bonnes choses dans les attitudes et il y avait de la volonté de la part de l’ensemble de l’équipe", constate Xavier Bouche qui remplaçait Marc Lekeu, le mentor stembertois, qui était en vacances.

Les débats reprennent et on sent que les Bleu et Noir veulent intensifier le rythme. Si bien qu’ils obtiennent un pénalty, mais Antoine le rate en frappant la transversale. Ce n’est que partie remise puisque ce même Antoine met ses couleurs aux commandes quelques secondes plus tard en trouvant la faille, inscrivant ainsi un doublé (3-2).

Tout s’accélère dans le dernier quart d’heure lorsque le coach local décide de faire monter au jeu des U19 du club. Goran Close tout d’abord (76e), puis Amaury Beuken (80e) et enfin Cédric Georgin (87e) s’occupent de solder l’ardoise sur un score de tennis: 6-2. "La jeunesse a amené de la vitesse et cela a fait la différence sur la fin. Je suis très content pour eux car ils sont l’avenir du club. Le groupe a bien relevé la tête alors qu’on était mené 0-2. Je craignais cette équipe et ils nous ont fait douter, mais on a trouvé la bonne formule pour s’imposer" déclare Geoffrey Marette, le T1 de Welkenraedt B.

RFC Welkenraedt B 6 – Stembertoise 2

Arbitre: M. Klenkenberg.

Carte jaune: Z. Ouali.

Buts: Khalil (0-1, 6e), A. Ouali (0-2, 20e), Antoine (1-2, 35e), Denis (2-2, 45e), Antoine (3-2, 52e), Close (4-2, 76e), Beuken (5-2, 80e), Georgin (6-2, 87e).

WELKENRAEDT B: Romedenne, Debouny, Denis, Havet (74e Bolzan), Simonis, Dohm, Kirch (75e Petit), Grossart (67e Beuken), Robert (60e Georgin), Antoine, Close.

STEMBERT: Chavee, A. Ouali, Heusschen, Kamasa Kayembe, Doudelet (67e Étienne), Celen (46e Lambert), Taiymi (67e Ferrer Acedo), Elhardachi, Z. Ouali, Khalil, Meniger.