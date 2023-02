CASINO SPA: Pluys 16, Piron 6, Rossinfosse 15, Huby 16, Hendrick 11, Cornet 2, Lamy 16, Mathieu 0, Beauve 0.

Alleur B battu samedi, le Casino Spa pouvait faire la bonne opération le lendemain lors du déplacement à Saint-Louis. Une victoire chez cet adversaire de seconde partie de tableau et les Thermaliens reprenaient seuls la première place de la compétition. "Mais se déplacer à Saint-Louis n’est jamais facile, surtout quand on rencontre une équipe autant en réussite", confie Michel Pluys, le coach spadois encore dans le coup à la demi-heure (63-63). "Et il faut bien reconnaître que, de notre côté, on a un peu oublié de défendre. Il faudra réagir très vite à domicile face à Tilff."

Au final, c’est Waremme B qui fait la bonne opération en revenant sur Spa et Alleur B au général. Soit les trois équipes qui se partagent actuellement leadership de cette division.

Dison-Andrimont 61 - ABC Waremme B 74

Évolution du score: 10e: 12-15, 20e: 35-45 (23-30), 30e: 44-62 (9-17), 40e: 61-74 (17-22).

DISON-ANDRIMONT: Toussaint 13, Haot 10, Buscicchio 12, Lodomez 11, Closset 0, Petit C. 8, Sayeh 7.

À sept pour affronter le leader puisque Kpako, Chikhaoui et Mike Petit manquaient à l’appel, les Disonais ont fait ce qu’ils pouvaient avec leurs armes…

"Une partie disputée, on n’a pas à rougir de notre prestation", rapporte Didier Franceschi, le coach de Dison-Andrimont. "Avec un peu plus de précision à distance, c’était sans doute un autre match. Point positif, encore quatre joueurs dans le double chiffre dans mes rangs."

Waremme inscrivait treize tirs à trois points et pouvait multiplier les rotations à douze joueurs.

Hannut BC 60 - RBC Welkenraedt 58

Évolution du score: 10e: 10-15, 20e: 24-28 (14-13), 30e: 40-40 (16-12), 40e: 60-58 (20-18).

RBC WELKENRAEDT: Mond 10, Van Wissen 9, Leemans 18, Fyon 0, Hensen 4, Delrez 13, Touette 4.

"Un match à oublier très vite tant le niveau de jeu des deux équipes était faible !", estime Fabrice Leemans, joueur/coach à Welkenraedt. Les deux équipes étaient encore au coude à coude à la demi-heure (40-40) et Welkenraedt avait les ballons pour revenir avec les trois points. "Mais un 7 sur 18 aux lancers francs nous coûte la victoire", ajoute Fabrice Leemans. "Gros coup de gueule pour notre coéquipier Delhez qui nous attendait à Henri-Chapelle pour ce déplacement. Et malgré le fait qu’il pouvait encore venir nous retrouver dans les temps, il a fait l’impasse sur ce match que nous avons dû disputer à sept…"