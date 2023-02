RBC Pepinster 87 - GSG Aarschot 77

Évolution du score: 10e: 26-21, 20e: 51-38, 30e: 67-60, 40e: 87-77.

RBC PEPINSTER: Halkin 8, Francœur 12, Delsaute 16, Deblond 13, Nyssen 16, Wintgens 11, Maréchal 11, Beaujean 0.

Second match consécutif à domicile pour les Pepins et nouvelle victoire, la neuvième, qui permet de se positionner dans la première moitié de tableau. "Bon match de Deblond qui a été excellent en première mi-temps", apprécie le coach Pascal Horrion qui a utilisé son meneur durant près de 35 minutes face à Aarschot. "Nyssen a été bon pendant toute la rencontre alors que Delsaute tue le match dans le money-time en réalisant un 4 sur 6 à 3 points. Je peux aussi me réjouir d’avoir six joueurs entre 11 et 16 points marqués."

Une bonne victoire pour Pepinster qui évoluait sans Pirson ni Maucourant blessés.

Régionale 1

Andenne Basket 60 - BC Verviers 59

Évolution du score: 10e: 15-19, 20e: 28-29 (13-10), 30e: 41-37 (13-8), 40e: 60-59 (19-22).

BC VERVIERS: Wilkin M. 0, Lodomez 3, Akinbodu 11, Pirard 9, Roosen 10, Léonard 6, Wilkin G. 9, Pitz 0, Buscicchio 0, Delsemme 11.

Très mauvaise opération pour le BC Verviers qui espérait se donner un peu d’air en faisant le break avec un concurrent direct affaibli par trois forfaits (pour le reste de la saison) et qui ne pouvait pas non plus finalement compter sur l’ex-Verviétois, Maxime Grégoire, ce week-end.

"Mauvais résultat dans un match de qualité très médiocre", reconnaît sans détour Bruno Dagnely, le coach visiteur qui attendait beaucoup mieux de ce déplacement. "Mauvais résultat mais le championnat n’est pas fini. Par rapport à Andenne, nous avons toujours l’average pour nous. Notre but sera d’au moins terminer avec le même nombre de victoires que cet adversaire direct dans la lutte pour le maintien. On se doit de rebondir et de tout donner, nous n’avons plus rien à perdre…"

Les Verviétois avaient plutôt bien démarré (15-19) grâce à Roosen. Mais celui-ci commettait une bête troisième faute juste avant la pause (28-29) et finira par sortir pour le compte. Akinbodu avait encore une balle de match à deux secondes du terme mais son essai était manqué.