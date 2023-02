"Journée parfaite" pour William Mauclet et La Calamine s'impose à Habay-la-Neuve

Pendant plus d’une heure, jusqu’au deuxième but des Germanophones, les Habaysiens n’ont pas été dangereux, cherchant désespérément la tête de leurs avants. Molnar, Molinari et Léonard ont sauté, couru, se sont battus, mais en réceptionnant parfois le ballon, il leur restait encore trente mètres avant d’approcher du rectangle adverse. En face, les Verts de La Calamine avaient le couteau entre les dents, ils ont exercé un pressing haut qui a fait la différence, rendant la tâche habaysienne bien compliquée, d’autant plus que peu de ballons passaient par les ailes.