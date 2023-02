C’est officiel: Julien Rentmeister (UCE Liège) évoluera à Ster-Francorchamps la saison prochaine. "Il a signé pour deux ans" annonce le président de Football Club Ster-Francorchamps Jean-Claude Michel.

Thierry Bury est le nouvel entraîneur d’Emmels

On savait Benoît Lousberg sur le départ en fin de saison, mais on ne connaissait pas encore son remplaçant. C’est à présent chose faite et Emmels a jeté son dévolu sur l’expérimenté Thierry Bury (ex-Cointe, US Liège, Sprimont…). Cette saison, il était à la tête de la Jeunesse Liégeoise – avec qui il était monté de P4 en P2 – jusqu’au moment où celle-ci a dû déclarer forfait.