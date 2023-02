Dix matchs sans défaite et le top 3 pour des Raerenois tout simplement trop forts pour Sprimont

Dans ce championnat de D3B ACFF, on n’arrête décidément plus les Raerenois qui ont signé contre Sprimont une nouvelle prestation aboutie. "Nous sortions de 4 rencontres sur papier très compliquées et je sais d’expérience que le match qui suit une série de ce genre est souvent un peu bâclé" expliquait le T1 des Frontaliers Éric Vandebon à l’issue de la partie. "La semaine d’entraînement n’avait en plus pas été bonne, j’avais donc prévenu mes gars en conséquence afin de ne pas tomber dans le piège." Au vu de la première mi-temps livrée par les Germanophones, le message semble avoir été reçu. Car si Lauffs ouvrait la marque au quart d’heure suite à un bel effort individuel de Lo Presti, les locaux auraient carrément pu (dû ?) mener de deux ou trois buts à la pause tant ils paraissaient supérieurs à leurs adversaires. "Nous étions dépassés dans le jeu, dans la vitesse, dans les mouvements… Je suis bien forcé d’admettre que c’était tout simplement plus fort en face" concédait pour sa part le coach sprimontois Patrick Fabere. "En seconde période, le rythme a un peu baissé mais nous manquions de poids devant pour vraiment les mettre en difficulté." Certes moins impériaux dans le jeu après la pause, les Raerenois n’en doublaient pas moins la mise pour la cause. Lorsque Bissen catapultait de la tête le corner de Lo Presti au fond des filets, la messe était dite et les 3 points dans la besace d’une équipe de Raeren-Eynatten qui intègre (grâce à la victoire du voisin calaminois à Habay-La-Neuve) pour la première fois cette saison le top 3. Carnaval oblige, les Jaune et Noir défendront leur place en match avancé lors de la prochaine journée. Ce sera vendredi soir à Durbuy.