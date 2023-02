Évolution du score: 10e: 16-13, 20e: 33-31 (17-18), 30e: 43-52 (10-21), 40e: 55-64 (12-12).

HENRI-CHAPELLE: Thélen 6, Henkens 2, Delhaes R. 15, Laboureur 0, Lahaye 14, Tandler 12, Lekeu 0, Delhaes A. 3, Remacle 3.

Privés de Vieillevoye, Vronen et Perin blessés, Henri-Chapelle n’est pas parvenu à éviter un cinquième revers consécutif face à une équipe de Jupille qui fait partie du Top 5. "Nous étions courts au niveau des rotations à l’aile", explique le coach capellois, Fred Ledain, qui a dû chercher des solutions. Et cela ne fonctionnait pas trop mal en début de partie avec un premier acte qui se soldait par un encourageant 16 à 13, les locaux gardant un mince avantage à la mi-temps (33-31).

"Nous étions complètement dans le coup jusqu’à la pause", constate Fred Ledain. "Mais nous craquons dans le troisième quart-temps avant de faire à nouveau jeu égal dans le dernier. Une fois de plus, il y avait la place pour passer…"

Heureusement, Welkenraedt, Bellaire et la Villersoise ont également mordu la poussière ce week-end. Mais défaite interdite par contre lors de la prochaine journée face au dernier cité. "Malgré tout, je suis très satisfait des deux dernières sorties car, après avoir encaissé trois fois 84 points, notre défense s’est améliorée à Tilff (72) et contre l’Étoile (64). À nous de poursuivre nos progrès et de confirmer."

Si le coach actuel Fred Ledain – remplacé par Fred Carton dans le futur – est le premier à avoir annoncé ne pas poursuivre l’aventure à Henri-Chapelle, quatre joueurs feront aussi un pas de côté. Il s’agit de Henkens, Lekeu et Lahaye qui basculeront dans l’équipe B du club en P3. Arnaud Delhaes a, lui, annoncé qu’il arrêtait alors que son frère Roland est toujours en pleine réflexion. On table donc sur au moins quatre entrées pour la saison prochaine côté capellois.