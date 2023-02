"Ce n'était pas prévu mais...": Johan Talmas, prochain coach de Heusy B, se confie

L’ancien joueur de SRU Verviers débutera pour la première fois sur le banc d’une équipe adulte. "J’ai raccroché les crampons la saison dernière et j’ai accepté de dépanner à Franchimont mais je n’avais pas forcément dans mes plans de devenir entraîneur. Et puis, avec le temps, j’y ai pris goût et je me suis dit pourquoi pas. Je ne pouvais de toute façon pas continuer avec les jeunes franchimontois car je n’ai pas des diplômes nécessaires."

À 42 ans, cet habitant de Heusy, qui a joué dans plusieurs clubs de la région (Lambermont, Heusy, Cornesse, Pepinster…) devra donc dès à présent s’atteler à construire un noyau pour la saison prochaine. "Je vais commencer par voir les joueurs actuels pour voir quelles sont leurs intentions. Et puis, en fonction, je construirai mon noyau."