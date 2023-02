Le Patro Eisden avait lancé Kevin Debaty vers le monde pro

On devrait assister à une belle partie de football ce samedi entre le Patro Maasmechelen et le RFC Liège. Les deux premiers au général s’affronteront dans un match qui s’annonce tendu. "On s’attend à un duel difficile mais avec du vrai football et un jeu offensif. Le Patro va vouloir prendre de la distance en tête, alors que nous aurons à cœur de réduire l’écart. Tous ceux qui jouent contre Liège veulent notre peau, ce qui est logique au vu de nos ambitions et du passé historique du club. Nos supporters seront présents en masse pour nous soutenir."