Henri-Chapelle sous pression, Dison-Andrimon et Spa ont des absents

Dison-Andrimont évolue aussi à domicile ce samedi (19h) face à Waremme B, une équipe du trio de tête.

"Kpako est out, ligaments croisés partiellement abîmés et Michaël Petit est à l’étranger pour le travail", explique Didier Franceschi, le coach disonais. "Ce sera difficile car on n’a pas eu un entraînement correct cette semaine..."

C’est dimanche à 16h45 que le Casino Spa ira défier Esneux St-Louis. Toujours privés de Muller, les Thermaliens devront réagir pour éviter un second revers consécutif et rester en course avec les équipes du top.