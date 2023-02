William Belle (La Calamine B) avant le derby: "Coupé dans mon élan mais je reviendrai plus fort"

"J’ai joué une saison au FC3F et j’en garde un excellent souvenir. Je suis bien sûr très déçu de ne pas pouvoir disputer cette rencontre, glisse-t-il. Je connais parfaitement les deux clubs et j’y ai de nombreux amis. Ça va être un gros match car Trois-Frontières est un redoutable adversaire et voudra sa revanche suite à sa défaite (2-1) lors du premier tour."

S’il a décidé de revenir en terre calaminoise douze mois à peine après l’avoir quittée, c’est avec une idée bien précise en tête. "Je voulais essayer de goûter à la D3, chose que j’ai réussi à faire. J’ai eu mes premières minutes de jeu à Raeren-Eynatten puis j’ai été titulaire contre Richelle. Cette blessure me coupe dans mon élan et j’avoue avoir eu une baisse de moral. Mais c’est à présent passé et ce dernier est de retour. Je ne sais pas si je pourrai rejouer cette saison et je reviendrai plus fort, c’est une certitude."

"Un beau 3-3"

Joueur au caractère bien trempé, l’ami William (22 ans) s’est assagi et affiche à présent un tout autre visage sur le terrain. Il peut ainsi laisser libre cours à ses talents de buteur.

"J’ai commencé à travailler et ça a été un déclic, précise-t-il. Je me suis remis en question et je suis beaucoup plus calme. Ça se ressent sur le terrain. La suite ? J’intègre le noyau de D3 la saison prochaine et je veux confirmer. Je vais tout donner pour m’y imposer et on verra ensuite si je suis capable d’aller encore plus haut."

À quelques heures du derby très attendu, le buteur calaminois a accepté de se prêter au jeu des pronostics. "J’espère bien sûr une victoire calaminoise, mais Trois-Frontières est un gros client. Au final, je vois bien un beau 3-3", conclut-il.

Trois-Frontières – La Calamine B (Dimanche, 15 h)

Arbitre: M. Joskin

Absents au FC3F: Amata et T. Hagelstein (suspendus), B. Hagelstein (blessé), Salimou, Masset, Frank et Krauth (incertains), Kudura (décision du club)

Absents à La Calamine B: Belle (blessé), Meessen (en D3), Claes (travail)