Vincent Heins (Ster-Francorchamps): "Concentré sur l’objectif commun"

"Je m’attends à un match compliqué face à une équipe que j’avais citée parmi les favoris en début de saison", lance Vincent Heins. "Ils sont quelque peu victimes de leur irrégularité mais ça reste un noyau très compétitif, avec de grosses individualités, surtout offensivement. Ils sont capables de faire mal à n’importe qui s’ils sont dans un bon jour, surtout lorsqu’ils jouent à domicile. Notre prestation du match aller était probablement la meilleure de la saison et nous avait permis d’emporter les trois points. Il faudra la reproduire, en étant solide défensivement et en faisant preuve de concrétisation face au but adverse, ce qui nous pose des problèmes ces derniers temps."

Alors que son équipe a encore un bon coup à jouer cette saison, l’entraîneur sterlain regrette les nombreux transferts déjà actés pour la saison prochaine même s’il ne s’en inquiète pas. "Ça joue inconsciemment dans les têtes, on ne peut pas le nier, mais le club sait où il va. Le noyau dur a déjà prolongé et quelques renforts ont été enregistrés. Mon groupe actuel reste concentré sur l’objectif commun et veut finir sur une bonne note. La situation est incomparable avec l’année passée, où je travaillais avec un groupe très restreint. J’ai aujourd’hui la possibilité de faire des choix, et cela garde tout le monde en éveil."

Hannut – Ster-Francorchamps (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Baudon

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Wangermez, Raskin, Boreio, Calisgan, Thelen, Ndofunsu, Gilis, Restiglian, Dardenne, Hermant, Crisigiovanni, Domken, Scheffer

Absents: Delhez (suspendu), Chandelle (genou)