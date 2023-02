"Sommes-nous capables de titiller le top 5?" s’interroge Alex Digregorio (La Calamine)

Et s’ils sont revenus de Gaume avec les trois points dimanche dernier, ils auront cette fois fort à faire pour rééditer leur performance puisque les Habaysiens pointent actuellement à la troisième place du classement (à deux unités de Richelle et avec un match en moins). "Rochefort, qui sera sacré champion fin de saison, considère Habay comme son principal concurrent dans la série", pointe le T1 calaminois Alex Digregorio. "Je pense que ça veut dire beaucoup sur la qualité de cette équipe." Septièmes au classement général, les Frontaliers sont toutefois loin d’être largués et ne pointent finalement qu’à 6 points des Luxembourgeois. "Sommes-nous capables de titiller le top 5 ? Je pense que ce match sera un bon test pour avoir un élément de réponse", estime le technicien dont l’équipe pourrait se rapprocher de cet objectif.

Habay-la-Neuve – La Calamine (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Ismaili.

LA CALAMINE: Joiris, Aritz, Bennane, Bultot, Cornet, Q. Hubert, Hungs, Krhlanko, Legenvre, Mauclet, Meessen, Remacle, Roex, Seewald, Sits, Volont.

Absents: Belle, Gerrekens, Lazzari (blessés), Hamoir (erasmus), Lufuankenda (suspendu), Islamovic et Van Melsen (P2).