Ougrée-Elsaute, un duel pas si déséquilibré que ça

Il convient dès lors d’entamer chacune des onze rencontres qui restent comme des finales à remporter. À commencer par le déplacement de ce dimanche à Ougrée.

Williot et Campo incertains

Un "déplacement compliqué", dixit le coach, car si l’équipes liégeoise est mal en point au classement, ses derniers résultats montrent qu’ils n’ont pas encore abandonné tout espoir de sauvetage. "Je m’en méfie énormément, avoue Dome. Ils viennent de réaliser un quatre sur six avec un partage à Geer le week-end dernier et ils se sont relancés dans leur course au maintien. De plus, sur leur terrain synthétique, qu’ils connaissent parfaitement, ils sont capables de bousculer n’importe quelle équipe."

La large victoire de l’aller (5-0) est aussi à relativiser selon le coach elsautois. "On avait marqué trois buts rapides en début de deuxième période mais cela n’avait pas été aussi facile, se rappelle-t-il Aucun match ne le sera car cette série est très homogène où des surprises se produisent chaque semaine."

Le coach reste toutefois optimiste et sait qu’un rôle de leader doit être assumé. "On a fait un match nul logique plus qu’honorable contre Wanze. Après la longue pause, on était un peu dans l’inconnu mais j’ai été rassuré." Seule inquiétude pour ce match, le nombre important d’absents et des incertitudes. Williot et Campo ne sont pas sûrs de pouvoir tenir leur place.

Ougrée – Elsaute (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Vitiello.

ELSAUTE: François, D’Affnay, Williot (?), B. Deville, Ameur, Roggemans, Fassin, Dohogne, G. Deville, Maréchal, Piette, Diané, Campo (?), Rogister + 1 ou 2 jeunes.

Absents: Corman (suspendu), Dirix et Lefort (blessés). Un doute subsiste pour Williot et Campo.