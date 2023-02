Après le bon résultat engrangé le week-end dernier au hall du Paire face à Sprimont, Pepinster va à présent enchaîner trois autres rencontres à domicile face à Aarschot, Oostkamp et Ostende. "Mais attention, à chaque fois l’opposition sera rude", prévenait Pascal Horrion. D’autant que le coach pepin voit les blessures s’accumuler au sein de son effectif… "Pirson est sur la touche quelques semaines encore: ligament croisé postérieur touché. Maucourant est out, le péroné a bougé provoquant une distension d’un ligament de la cheville, il est en attente d’une IRM. Et Maréchal a ressenti une douleur aux ischios jeudi, il est très incertain pour la rencontre de ce week-end. De plus, Ensival joue en même temps et a beaucoup de blessés aussi… Ce qui montre à nouveau les limites de notre collaboration et renforce la volonté pepine de rapatrier une R2 dans le club."