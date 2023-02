"Nous allons essayer de retrouver le rythme d’avant la trêve qui nous avait permis d’aligner 5 matches sans défaite, explique Simon Braunleder, le coach de Lontzen. Nous avons bien travaillé pour cela cette semaine."

"Nous sommes capables de battre Jalhay, ajoute son capitaine, Pierre Schmitz. À l’aller, nous aurions pu faire beaucoup mieux qu’une défaite 1-0. Cette fois, le match sera bien différent. Le terrain sera toujours gras mais le nôtre est beaucoup plus grand."

Du côté Jalhaytois, l’équipe veut rebondir après la défaite (0-4) face à Butgenbach. "Nous avons souvent bien répondu après avoir perdu un match, pas toujours avec la manière mais au courage, souligne Raphaël Sutera, le T1 jalhaytois. Pas facile de préparer ce match avec les terrains gelés mais il y avait du monde et le groupe reste très soudé. C’est l’équipe qui sera le plus motivée qui l’emportera. Si on montre la même envie qu’au bar, cela devra le faire."

Lontzen – Jalhay (Dimanche, 15 h)

Arbitre: M. Jebri.

Absents à Lontzen: aucun.

Absents à Jalhay: Beaujean (suspendu), Sébastien Colinet, Cédric Lecoq et Thomas Sutera (blessés), Ly (vacances).