On ne peut pas parler de perte de vitesse pour les deux formations puisque, respectivement 13e et 14e de la série avec le même nombre de points (13), leur saison n’a pas (encore) décollé. "Depuis que j’ai repris l’équipe, je suis agréablement surpris du niveau de la série. Il y a de belles équipes et, malgré notre victoire à l’aller alors que je n’étais pas encore à la tête de l’équipe, nous allons respecter Stembert", annonce Geoffrey Marette, le coach des Bleu et Noir.

Dans l’autre camp le mentor stembertois Marc Lekeu, qui est à Lisbonne ce week-end, exige voir un autre visage de la part de ses joueurs. "J’ai dit au comité qu’il y a 95% de chances pour que je rempile. Cependant, avec la mentalité affichée ces derniers temps, je suis un peu refroidi. J’attends vraiment une réaction du groupe, on a une revanche à prendre."

Welkenraedt B – Stembertoise (Dimanche, 15 h)

Arbitre: n.c.

Absents à Welkenraedt B: Jonathan Colling (raisons personnelles), Lucas Jaspar (plus de nouvelles).

Absents à Stembert: Julien Chavez (raisons personnelles), Jean-Marie Wouters (incertain).