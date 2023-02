Fred Carton sera le prochain coach de Henri-Chapelle (P1)

Plusieurs semaines déjà que le club de Henri-Chapelle (P1) et le coach actuel Fred Ledain étaient tombés d’accord pour ne pas repartir pour une saison de plus. Il fallait lui trouver un successeur, c’est chose faite avec la nomination de Fred Carton qui reviendra à la maison après avoir joué et déjà coaché au sein du club capellois.