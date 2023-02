Eupen-Malines (2-1): fin de match complètement folle au Kehrweg

Face au KV de Steven Defour, l’Alliance signait une première période plutôt décevante.

Après dix petites minutes seulement, Storm, côté gauche, isolait Verstraete à l’entrée du grand rectangle. Et puisque le Malinois avait tout le loisir d’enrouler sa frappe, il ne se gênait pas et signait le 0-1 en trompant Moser. Sur cette phase, le trio défensif inédit (l’ex-Malinois Paeshuyse, aux côtés du Russe Filin et du Zèbre Belisse. Boris Lambert restait sur le banc) était un peu trop passif. Derrière, Prevljak aussi manquait d’explosivité. Dommage, l’égalisation (13e) semblait au bout de la chaussure du Bosnien…

Pas de 0-2

Petite frayeur pour les supporters eupenois après 20 minutes de jeu, puisque Storm, encore lui, pensait avoir planté le 2-0. Après de longues minutes d’attente, le VAR tranchait et confirmait le hors-jeu du juge de ligne.

Était-ce le tournant du match ? Pas encore. Pourtant, Ignace N’Dri aurait bien aimé renverser la vapeur. D’abord en rentrant dans le jeu façon Arjen Robben (pied gauche depuis le flanc droit), mais sa frappe n’avait pas la précision du Néerlandais.

Ensuite, l’Ivoirien (qui disputait ce vendredi son 100e match officiel sous le maillot eupenois) arrachait joliment le cuir des pieds de Van Hoorenbeeck. Il semblait pouvoir conclure, mais Coucke gâchait la fête juste avant la pause. Poussif, donc, ce premier acte de l’AS, pas aidé (non plus) par la sortie sur blessure après 10 minutes seulement de Jérôme Déom…

Charles-Cook, Davo et Gassama

La deuxième mi-temps démarrait elle aussi sur un faux rythme.

Edward Still lançait l’offensif Charles-Cook dans le bain, en remplacement du défenseur Aleksander Filin. Comme toujours, l’Anglo-Grenadien amenait sa précieuse combativité sur la pelouse. Il offrait d’ailleurs un joli coup-franc aux siens, mais Prevljak ne cadrait pas (63e).

Sans réelle solution, Eupen gonflait encore sa ligne offensive avec la montée au jeu de la recrue espagnole Davo, puis du jeune Gassama. Ce dernier ne tardait pas à dynamiter la défense adverse. De quoi offrir deux retournés acrobatiques à N’Dri (80e et 84e). Mais il fallait attendre la 87e et un coup de tête piqué de l’Ivoirien pour enfin égaliser. La cinquième occasion du gaucher aura été la bonne. Et parce que la liesse soulève des montagnes, Eupen n’en restait pas là. En fin de match, Davo récupérait le cuir et servait Baiye en première intention au grand rectangle. Le plat du pied frappe la recrue hivernale prêtée par Clermont faisait mouche ! 2-1, Eupen s’offre une belle bouffée d’oxygène avec ces trois points arrachés à l’envie.

Samedi prochain, place à un périlleux déplacement à l’Antwerp pour l’AS, qui devra se battre jusqu’au bout. Ça, c’est d’ores et déjà acté.

Eupen 2 – Malines1

Arbitre: M. Lambrechts

Cartes jaunes: Bolingoli, van Hecke, Mukau, Verstraete.

Buts: Verstraete (1-0, 10e), N’Dri (1-1, 87e), Baiye (2-1, 90e+1)

EUPEN: Moser, Paeshuyse, Filin (46e Charles-Cook), Bessile, Van Genechten, Déom (11e Baiye) Peeters, Davidson, Bitumazala (69e Davo), N’Dri, Prevljak (76e Gassama).

MALINES: Coucke, van Hecke, Bates, Van Hoorenbeeck, Bolingoli (64e Mukau), Verstraete, Da Cruz (81e Agyei), Lavalée, Hairemans (60e Ngoy), Mrabti, Storm.