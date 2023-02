On n’arrête décidément plus Hombourg qui a annoncé ce vendredi en fin de journée un troisième transfert, et non des moindres puisqu’il s’agit d’un nouveau joueur de la D3 de Richelle, à savoir le médian défensif Théo Halleux qui imitera donc son coéquipier Samuel Schyns en rejoignant les Oranges. Un nouveau renfort de poids pour une formation hombourgeoise qui devrait avoir fière allure l’an prochain.

Foguenne prolonge à Baelen

L’actuel entraîneur de Baelen, Geoffrey Foguenne, sera toujours à la tête de l’équipe première la saison prochaine.

Rexhepi à Battice

On le savait, Faton Rexhepi quittera Aubel. Ce sera pour jouer à Battice, selon Sudpresse.

Nito à Recht

Mis à l’écart du côté de Bütgenbach, Carmelino Nito jouera à Recht la saison prochaine, annonce Sudinfo.

Un beau transfert et deux arrêts pour Bolland

Plusieurs infos à signaler à Bolland où l’offensif Adrien Jochmans a signé. Il arrive en provenance de la P2 d’Olne et constitue un solide renfort. Le coach Antoine Wilkin ne pourra par contre plus compter ni sur Damien Alvarez ni sur le gardien Franck Mourant qui devraient tous deux raccrocher les crampons. Hormis ces deux joueurs, l’ensemble du noyau a prolongé l’aventure.