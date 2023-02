En attirant l’expérimenté Florent Offerman, Sart vient de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Cette saison, l’ancien médian de Raeren a disputé le premier tour avec Heusy, puis a décidé de prendre du recul suite à un différend avec son coach Jessy Dionisio.

Johan Talmas sera le nouveau coach de Heusy B

Comme on l’avait déjà annoncé, Jean-Claude Léonard ne poursuivra pas comme coach de Heusy B au-delà de cette saison. Le club n’a pas tardé à lui trouver un remplaçant. Ce sera Johan Talmas. L’actuel entraîneur des U19 de Franchimont, avec lesquels il a fait de l’excellent boulot, a accepté la proposition du club heusytois. "Ce n’était pas prévu mais j’ai été contacté par René D’Haes (CQ) et le projet de travailler avec des jeunes m’a bien plu."

L’ancien joueur de SRU Verviers débutera pour la première fois sur le banc d’une équipe adulte. "J’ai raccroché les crampons la saison dernière et j’ai accepté de dépanner à Franchimont mais je n’avais pas forcément dans mes plans de devenir entraîneur. Et puis, avec le temps, j’y ai pris goût et je me suis dit pourquoi pas. Mais je ne pouvais de toute façon pas continuer avec les jeunes franchimontois car je ne dispose pas des diplômes nécessaires."

À 42 ans, cet habitant de Heusy, qui a joué dans plusieurs clubs de la région (Lambermont, Heusy, Cornesse, Pepinster…) devra donc dès à présent s’atteler à construire un noyau pour la saison prochaine. "Je vais commencer par voir les joueurs actuels pour voir quelles sont leurs intentions. Et puis, en fonction, je construirai mon noyau." Avec toujours cette envie de travailler avec des jeunes du club et les faire progresser.

Des prolongations à Cornesse

Le club de Cornesse annonce que Jean-François Davin, Victor Pierre, Dorian Paulus, Ludo Van Acker, Sébastien Léonard, Thomas Courtin, Bryan Detaille et Martin Sastre évolueront toujours bien au club la saison prochaine.

Malaise reste à Andrimont

Les Andrimontois avaient déjà confirmer le transfert du médian de Butgenbach, Nicolas Legast. Ils annoncent également la prolongation de François Malaise. Deux autres arrivées devraient tomber ce weekend.