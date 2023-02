Le match que l’on ne peut plus perdre pour les Verviétois qui se déplacent à Andenne, sans doute le concurrent direct avec qui il va falloir lutter pour éviter de prendre le deuxième siège éjectable en R1.

"Effectivement, match ultra-important pour le maintien", reconnaît Olivier Léonard, l’intérieur verviétois qui est le seul de l’effectif actuel à ne pas s’être encore positionné clairement en vue de la saison prochaine. "On doit aller le couteau entre les dents à Andenne. Il va falloir que toute l’équipe soit concernée afin d’aller décrocher une victoire plus que décisive. Que ce soit sur le terrain comme sur le banc, on doit afficher une cohésion et un esprit d’équipe durant tout le match."

Car les Verviétois sont toujours bredouilles en 2023... "On a eu quelques bonnes séquences durant les deux premiers matchs du deuxième tour mais, les deux fois, nous avons mal débuté et on a couru après le score toute la rencontre. Je pense que si nous voulons espérer décrocher la victoire ce week-end, il va falloir que nous soyons prêts dès le début du match. Il faudra se battre sur tous les ballons et tous les rebonds pendant 40 minutes."

Par rapport à la dernière sévère défaite à Vieux Campinaire, les Verviétois récupéreront Léonard, Pitz et Mayron Wilkin pour se déplacer au grand complet.

Trois forfaits à Andenne

À l’aller, le BC Verviers s’était largement imposé (89-68) face à une équipe visiblement pas au mieux de sa forme actuellement. Andenne reste en effet sur deux sèches défaites face à Waremme (84-36) et, plus surprenant sans doute, face à Neufchâteau (58-88) une semaine plus tôt. Le futur adversaire du BC Verviers doit composer avec pas mal de forfaits… "Jimmy Stas, Bastien Klein et Simon Marée sont out pour toute la saison", précise Maxime Grégoire, un ancien Verviétois qui défend cette saison les couleurs d’Andenne qui vient d’être repris par Jacques Stas. "Je suis moi-même incertain pour ce rendez-vous important…"