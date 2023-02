Aubel - Hombourg: "On va voir si mes joueurs ont de la fierté", dit Xavier Stassen

La "purge" de dimanche dernier, Xavier ne l’avait pas forcément vu venir. "Je les avais suffisamment mis en garde. Je suis le premier à reconnaître mes erreurs, mais là défaite est clairement pour eux. Je leur ai dit. Ce que j’ai vu dimanche dernier, cela ne peut arriver qu’une fois sur le deuxième tour. On verra si mes joueurs en ont dans le pantalon à Aubel, une équipe que je vois accrocher le tour final."

"Celui qui n’est pas prêt…"

Le coach aubelois Tony Niro sait aussi comment motiver ses joueurs. "Je les ai prévenus: Hombourg est une équipe difficile à manier (NDLR: 0-0 à l’aller) , bien en place et qui n’a pas une des meilleures défenses de la série pour rien. Ils viendront chez nous le couteau entre les dents car c’est un derby, ils ont besoin de points et ils ont perdu la semaine dernière. Celui chez moi qui n’est pas prêt pour jouer ce match, je préfère qu’il me sonne pour me dire qu’il a une indigestion."

Contrairement aux Oranges, les Aubelois ont repris le championnat par une victoire. "Mais nous n’avons pas livré une prestation étincelante à Faimes, loin de là. Je retiens surtout les trois points. Nous n’avons pas encore la forme de la fin de l’année 2022."

Aubel, 28 points, entame face à Hombourg (Melen et Elsaute suivront) un triptyque à domicile. "On pourrait être sauvés après ces trois matches-là, c’est un autre paramètre important", ajoute Tony Niro.

Roex de retour début mars

Privé de Momo Diallo ce dimanche (il s’est bloqué la nuque à Faimes), l’entraîneur aubelois pourra par contre compter sur Antoine Roex pour la fin de la saison. Début mars, le solide défenseur reviendra en effet de l’OGC Nice, où il effectue un stage marketing de 6 mois. "Il suit un programme de son côté et pourra aider le club, en P1 ou en P2 à son retour", se réjouit son coach.

Aubel – Hombourg (Dimanche 15h)

Arbitre: M. Kourouma

AUBEL: 17 joueurs sélectionnables. 2 ou 3 d’entre eux iront jouer avec la P2 qui joue un match important dans l’optique du maintien face à Oupeye.

Absents: Monte (coude), Charef, Van Hoof (adducteurs), Diallo (nuque), Lahaye (rééducation).

HOMBOURG: Stassen, Dorthu, Baltus, Schnackers, Bayard, Degueldre, Denoel, S. Meunier, D. Meunier, Potoms, Hick, Bartholomé, Bauwens, Duthoo, Schwontzen.

Absents: Schonbrodt (suspendu), Wets, Martin, Beckers, Belboom et Mirisola (pas repris).