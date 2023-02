Simon Beaupain: "Il faut juste que tout se mette en place mais je ne me fais pas trop de soucis"

Simon Beaupain, malgré de bonnes choses montrées sur le terrain, les résultats obtenus n’étaient pas à la hauteur de vos espérances ces dernières semaines. Que pensez-vous de votre début de saison ? Qu’est-ce qu’il a manqué dans certains de vos matchs pour passer au tour suivant ?

C’est un début de saison compliqué, j’ai bien bossé depuis le début de l’année en réalisant justement un bon match au BW Open, il faut juste que tout se mette en place mais je ne me fais pas trop de soucis.

Vous évoquez justement le BW Open de Louvain-la-Neuve, comment avez-vous trouvé l’organisation du tournoi ?

L’organisation était top ! Autre chose que les tournois futurs, c’était génial, c’est aussi l’un des plus gros challengers qui existe. C’est très bénéfique pour le tennis belge, j’espère qu’il y en aura plus à l’avenir.

Début janvier, vous étiez aux deux tournois de Manacor (Majorque-Espagne). Sportivement pas vos deux meilleures semaines, mais qu’avez-vous pensé des infrastructures de l’académie de Rafael Nadal ?

Magnifique, je n’avais jamais vu ça, c’est tellement grand et beau, le centre ne fait que de s’améliorer.

Là-bas, est-ce que vous avez pu faire la rencontre de personnes importantes et connues qui seraient par exemple en contact avec le roi de la terre battue ?

Oui, j’ai rencontré Toni Nadal (NDLR: l’oncle de Rafael Nadal), il est souvent à l’académie, il passe régulièrement sur les courts vu que son fils s’entraîne là-bas.

Plus près de chez nous, votre dernière grosse performance est la victoire lors du tournoi ITF de la province de Liège à Lambermont, en 2022. En 2023 il aura lieu à Huy, y défendrez-vous votre titre ?

J’espère qu’à ce moment-là je ferai des tournois un peu plus relevés car c’est le but à chaque fois, tout dépendra si je suis en Belgique ou non à cette période, mais sinon oui j’essaierai de le faire.

Avec l’enchaînement de tous les tournois pendant l’année, vous êtes amené à jouer sur diverses surfaces, sur laquelle vous sentez-vous le plus à l’aise ?

Difficile à dire, avant c’était la terre battue mais j’aime de plus en plus jouer sur dur. Je trouve quand même que la terre est plus fun, plus drôle.

Ces tournois, comment les choisissez-vous ? Sur base de quel critère ?

Tout dépend du moment où j’ai envie de partir en tournoi, et en fonction je regarde les possibilités pour ne pas prendre l’avion chaque semaine mais plus tôt essayer d’aller au même endroit. Je vise plus les tournois ITF 25 000 que les 15 000. Ça dépend un peu de mes envies aussi, ne pas faire les mêmes tournois, essayer de varier.

Justement quels sont vos futurs tournois et vos objectifs pour la suite de la saison ?

Je vais enchaîner trois tournois ITF 25 000 au Portugal, par la suite je n’ai pas encore décidé du programme.

À noter, Simon Beaupain fera ses débuts au tournoi de Vila Real De Santo Antonio (Portugal) face à Ryotaro Matsumura (classé 1036e à l’ATP).