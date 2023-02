Philippe Thibert, pilier de Bolland

Avec déjà six victoires au compteur, c’est bien parti pour rester à ce niveau. "Et pourtant, avec seulement quatre joueurs réguliers, ce n’est pas facile chaque semaine", témoigne le secrétaire. "Fabien Talmasse a seulement joué un interclubs cette année puis est écarté par une hernie discale."

Alors partons à la découverte de ces joueurs qui assurent, semaine après semaine, la survie du club. "Le meilleur est David Baumans et son classement de D2", décrit Philippe Thibert, lui-même classé D6. "Mon coéquipier a un jeu plus défensif. Il recule et remet. Il n’hésite pas à faire durer l’échange. Puis il y a notre D6 Jean-François Dembour avec son jeu à plat qui vient le plus souvent sur des démarrages en revers. Enfin il y a Alain Van Asch qui passe de la poussette à la frappe sèche sans transition, sans utiliser le top spin." Et quand ceux-là sont indisponibles, on peut toujours compter sur les "réserves", en l’occurrence les frères Laurent et Vincent Dortu.

En tout cas, la fine équipe est toujours enthousiaste notamment lorsque l’interclubs leur permet de croiser la route d’anciens du club. Ce fut le cas contre Minerois et Laurent Crasson. C’était le dernier match de décembre. Le Minier se présentait avec seulement deux défaites en arrivant. Il en a perdu quatre sur sa soirée et a été bien chambré. Un autre ancien, c’est Gilles Talmasse, le fils de Fabien, qui est parti à Ozanam pour poursuivre sa progression et performe en P3. Trop haut pour croiser ses anciennes couleurs. Ce n’est pas grave pour les pensionnaires de Bolland qui ont la compagnie à domicile d’une équipe de Blegny, faute de place dans leurs murs.