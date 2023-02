L’équipe de l’AS et du ZFP Eupen au tournoi de la Special Champions League à Lisbonne

L’AS Eupen était le seul représentant de la Belgique lors du 1er tournoi Special Champions League. Les autres clubs participants étaient entre autres le Bayer Leverkusen, le Werder Bremen, l’Ajax Amsterdam et le FC Everton. Les organisateurs communs du tournoi sont l’organisation Special Olympics et le réseau European Football for Network EFDN, fondé par l’Union européenne, et qui compte parmi ses membres bien plus de 100 clubs de football.

Dans le cadre de son engagement social sous le slogan #Morethanfootball, la KAS Eupen fait partie des clubs engagés de ce regroupement. En tant que chef de projet, la responsable de communication de la KAS Eupen, Jessica Loo a préparé et organisé la participation au projet européen Special Champions League Tournament avec le soutien de Johannes Queck.

L’équipe de la KAS et du ZFP (Zentrum für Förderpädagogik) d’Eupen s’entraîne depuis le début de l’année scolaire en cours une fois par semaine sous la direction de l’entraîneur responsable Zeno Mennicken.

Un deuxième tournoi européen sera organisé au mois de juin à Leverkusen, des matchs amicaux et des workshops sont également prévus.

Jessica Loo, responsable de la communication de la KAS Eupen et responsable du projet européen: "Du côté de la KAS Eupen, nous sommes heureux et fiers de participer à ce projet européen et de le faire avancer activement. La pandémie du Covid-19 a retardé le lancement, mais nous sommes maintenant d’autant plus enthousiastes quant au succès du premier tournoi de la Special Champions League à Lisbonne avec la participation de notre équipe de la KAS et du ZFP d’Eupen."