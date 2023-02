Le flop pour Vervia E, le top pour Pingouin Stembert D

En P4C, Dolhain C est deuxième derrière Angleur. Les Dolhaintois profitent du bye dans une série avec onze équipes. Tiège K suit en troisième position. L’équipe enregistre une nouvelle victoire, cette fois contre Saint-Remacle, grâce à Louras, Raets, Frans et Delclisard. À l’autre bout du classement, Vervia E est à la lutte avec Prayon pour éviter la dixième place. Dans ce cadre, la défaite par 7 à 9 contre Dolembreux fait mal à Ancion, Evrard, Wegnez et Fyon. En série 4E, Montzen B n’avance plus. Après la défaite de la semaine dernière contre Minerois G, Fafchamps, Renkens, Martin-Schmetz et Spee ne font pas mieux qu’un nul contre les joueurs de Robertville E, Thunus, les deux Noël et Freches. Les Montzenois ont brûlé leur viatique et n’ont plus droit à l’erreur car Minerois guette. De son côté, Theux C, pourtant mal embarqué, s’offre le scalp d’ Aubel C. Saulle, Wéra, De la Cerda et Vanbrabant partent de loin pour le maintien mais veulent tout renverser. Enfin dans la série F, Tiège J enchaîne les victoires, cette fois contre Raeren, et se prépare à la montée.