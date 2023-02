Le Celtic Aubel et HDKP Team Herve se rapprochent avant de s’affronter... en Coupe!

Et pour cause, outre le fait que les deux groupes se connaissent, ces deux formations régionales de P1 ne sont séparées que de deux petits points.

Ainsi, HDKP Team Herve pointe à la 4e place (15 matches joués, 18 points) suite à sa défaite 3-5 (doublé de Niro, but de Demelenne) face au Real Avin. "On a été scandaleux, c’est le mot. C’était un off-day total de l’équipe. Un match à oublier" explique Anthony Niro pour les Herviens. "Si on joue comme ça contre le Celtic en Coupe, on va en prendre dix !" prévient-il.

Au Celtic, on arrive plutôt en confiance pour ce match. Les Aubelois (7es, 15 m, 16 pts) remontent au classement grâce à leurs victoires. Dont la dernière, 8-7 (triplé de Kever, doublé de Bauwens, buts de Sabitov et Teneye) face au Galata Visé. "C’était un super match avec beaucoup d’intensité, ça aurait pu tomber dans un sens comme dans l’autre mais on a tenu le coup et je suis très content de la prestation de l’équipe" analyse le gardien celte Maxime Colson. "Pour le derby en Coupe contre HDLP, nous aurons beaucoup d’absents, mais on espère récupérer Fred Thelen et être compétitifs malgré tout !" Une belle affiche en vue, on le répète.

Enfin, notons qu’ Essalem Verviers recevra Saive ce vendredi en Coupe. Les Verviétois du coach Zafer Bahadir, qui restent sur une défaite 7-11 (doublés de Bastin et Rbib, buts de Nalbou, El Kalloubi et P. Bunga) contre le TDM Ans. "Nous avions des absents. On a fait notre possible mais physiquement nous étions en dessous, face à une très belle équipe" reconnaît l’entraîneur d’Essalem.