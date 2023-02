Eupen reçoit Malines ce vendredi et sait "que la lutte pour le maintien sera un combat jusqu'au bout"

Le coach eupenois a connu Bessilé à Charleroi, il l’a donc fait venir en prêt au Kehrweg en connaissance de cause. "Il a des qualités athlétiques et défensives que l’on n’avait pas dans le noyau jusqu’ici. Ce n’est pas pour rien que j’ai insisté pour que l’on puisse se renforcer avec lui et la direction était tout à fait d’accord avec ça. Tout le monde a pu voir ce qu’il va nous apporter."

"Encore dix matches"

Les Eupenois semblent en tout cas bien conscients du challenge qui les attend.

"Ce sera un combat jusqu’au bout. On le sait et on est préparé pour cela, disait Rune Paeshuyse, irréprochable dans l’axe de la défense eupenoise samedi soir. Il nous reste 10 matches et 30 points à prendre…" Autrement dit, tout reste possible. Eupen compte deux points d’avance sur la place de premier relégable. Le point pris samedi contre Westerlo permet aux Pandas de revenir à la hauteur de Courtrai, avec 22 points. Malines, qui vient au Kehrweg ce vendredi, n’est que quatre points devant, mais devrait en récupérer trois début mars, lorsque l’issue du match arrêté entre Charleroi et le KV en novembre sera définitive. Il n’empêche qu’une victoire d’Eupen ce vendredi face aux hommes de Steven Defour permettrait de les intégrer un peu plus sérieusement encore dans la course au maintien.

Still: "On progresse"

De son côté, le coach eupenois Edward Still sait qu’il a une belle carte à jouer face aux Malinois. "On progresse de match en match", notait-il ce jeudi en conférence de presse. "Il devient de plus en plus difficile de nous battre pour nos adversaires. Et il est aussi important de voir comment la différence de buts a évolué. Nous ne sommes plus la plus mauvaise défense du championnat. C’est un premier pas important et le prochain, ce sera une victoire contre Malines."

Eupen – Malines (Ce vendredi, 20h45)

Arbitre: M. Lambrechts.

EUPEN: Moser, Van Genechten, Paeshuyse, Bessilé, Davidson, Baiye, Peeters, Christie-Davies, Charles-Cook, N’Dri, Prevljak. Nurudeen, Lambert, Filin, Davo Alvarez, Gassama, Magnée, Déom, Diakité, Bitumazala.

Absents : Gorenc (blessé), Wakaso, Alloh (pas repris).

À Malines, les ambitions de Steven Defour restent fortes : « Je veux faire du KV un club du top 8 »

Focus sur Malines, adversaire de l’AS Eupen ce vendredi, qui malgré de fortes ambitions affiche le pire bilan à l'extérieur en D1A.

Par Adrien Kroonen (stagiaire l’Avenir)

Le KV Malines, club mythique de notre championnat, ne vit pas sa meilleure saison non plus. Le club malinois coaché par Steven Defour depuis le mois d’octobre 2022 pointe à la 13e place avec 26 points, juste devant…l’AS Eupen. Pourtant les ambitions du coach restent élevées : « Je veux faire du KV Malines un club du Top 8 » a-t-il récemment déclaré dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Malines compte un match en moins suite aux incidents survenus pendant la rencontre face au Sporting de Charleroi en début de saison alors que les Carolos menaient au score. Ces incidents devraient cependant rapporter trois points aux Sang et Or. L'état de forme n’est pas à l’avantage des visiteurs qui n’ont pris que neuf points sur leurs neuf dernières rencontres. Attention tout de même : sept de ces neuf points ont été glanés lors de leurs cinq dernières rencontres. Avec notamment des victoires contre le KV Ostende (2-1), le KV Courtrai (3-2) ou encore un partage contre le Sporting de Charleroi ce week-end (2-2). Chaque fois, à la maison. C’est bien derrière les casernes que Malines prend la plupart de ses points en championnat.

À l’extérieur, c’est plus compliqué pour les troupes de Steven Defour qui disposent du pire bilan de Pro League avec seulement quatre points pris en dix matchs. Leur seule victoire en dehors de leur base en championnat remonte au 10 septembre 2022 avec un succès 1-4 à Courtrai. Toutefois, la Coupe de Belgique sourit au KaVé , demi-finaliste face à Zulte-Waregem. Après un match aller remporté 1-2, Malines devra néanmoins confirmer à la maison le 28 février pour, peut-être, accéder à la finale. Pour rappel, le club avait remporté cette même Croky Cup lors de la saison 2018/2019 face à La Gantoise.

Voilà tout le paradoxe d’une formation bien en jambes à domicile et en Coupe, mais moins en réussite en déplacement. Face à Eupen, Malines avait remporté le match aller (2-1) avec un but d’un certain Julien Ngoy. Le natif d’Anvers, ancien Panda, sera bien évidemment du voyage au Kehrweg ce vendredi.

À noter : les Malinois n’ont plus gagné à Eupen depuis octobre 2019 (deux victoires, deux partages et une défaite en terre germanophone). Enfin, sachez que Rob Schoofs sera absent suite à son violent tacle qui lui a valu une expulsion contre Charleroi. ”Cette carte rouge était inutile et pas très intelligente”, explique Steven Defour, bien décidé à ramener quelque chose de son déplacement à l’est du pays.