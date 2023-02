Waimes-Faymonville B 0 – Chevron 2

Buts: D. Giuliana (0-1, 28e), B. Léonard (0-2, 65e).

Remis à trois reprises, ce duel entre Waimes-Faymonville B et Chevron s’est finalement joué jeudi soir. "Le terrain n’était pas parfait mais on ne pouvait plus se permettre de reporter, souligne le coach de Chevron, Sébastien Grosjean. Je suis fier de mon groupe qui s’est appliqué et a joué dans la continuité des derniers matchs." Pour Éric Heuse, la victoire chevronnaise ne se discute pas même si son équipe aurait pu revendiquer plus. "On leur a offert deux buts, ce qui les a mis en confiance. On a poussé pour revenir, mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas."

Mehdi Mazouze à Elsaute, Dewez à Herve

Actif depuis deux ans du côté de l’UCE Liège, Mehdi Mazouze rejoindra Elsaute la saison prochaine, annonce Sudinfo.

De son côté, Julien Dewez (Ster-Francorchamps) évoluera à Herve (P2B) la saison prochaine.